器捐者家屬分享愛的故事 空軍兩名聯隊長簽器捐卡響應

2019-06-19 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



空軍防空暨飛彈指揮部中將指揮官范大維、空軍第一戰術戰鬥機聯隊長胡中緯，今天聽完器官捐贈者王黃冠鈞父母黃中興、王清英，分享動人愛的故事後，深深受到黃中興夫婦感動，當場簽下器捐捐贈卡響應。

黃中興說，兒子從小仰望他值勤的背影，跟隨腳步從警，如願考上警專、通過受訓派任服務，但是兒子到職才剛滿1個月，執行勤務中竟發生車禍意外，年輕的生命還未發光發熱就已經殞落，親友都悲慟不已。兒子經過4天搶救，家人忍痛做了器官捐贈的決定，篤信基督教家人深信，冠鈞的生命不會關機，反而要重新開機。

王清英表示，今天是6月19日，是器官捐贈紀念日，很榮幸在這裡和大家分享這段器官捐贈心路歷程。感謝這段時間，大家對冠鈞的思念與祝福。冠鈞在這短暫的21年中，不知不覺地為自己做了一副畫，也直到最後的畫龍點睛，我們才恍然大悟，就是生命的光輝與榮耀，感謝神。