嘉縣議員指警察有如流氓組織 警局斥議員無的放矢

2019-06-19 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣議員邱銀海今天質詢警察局長廖宗山，劈頭就痛批警察如同「流氓組織」，員警執勤態度不好，問廖宗山知不知道?廖說，若有員警執勤態度不佳，會檢討改進，邱未再追問，雙方答詢短短幾分鐘結束，會後警局發表措詞強硬聲明，駁斥邱銀海的指控無的放矢。

中埔鄉新選出議員邱銀海，首次針對警政議題質詢，直接就批警察如同「流氓組織」，員警執勤態度不好，問警察局長廖宗山知不知道?在場縣府主管及議員，以為邱銀海可能掌握部分員警劣績證據，接下來會爆料，結果邱銀海說完未再追問。

廖宗山對邱銀海突如其來針對警察嚴厲指控，愣了一下，回說，若有員警執勤態度不佳，會檢討改進； 由於邱銀海對警察麻辣批判涉及侮辱，會後，警局針對邱銀海指控，發表聲明駁斥說，警察不是流氓組織，警局同仁都奉公守法、認真執勤人民保母，所有警察在第一線打擊犯罪不遺餘力，所有緝毒、打詐、掃黑、肅槍、肅竊，都有很好成績。

在為民服務方面，積極關懷獨居老人專案，協助民眾急難救助，協尋失蹤老人、兒童，獲民眾好評 ，至今未聽聞警察有不良風評，警局不容許任何害群之馬存在。邱議員指控無的放矢，未來，警局會更努力維護社會治安，打造嘉縣成為全國最安全、最宜居地方。