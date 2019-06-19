台商經商失敗煉K毒500公斤被查獲 中檢起訴涉案3人

2019-06-19 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市魏姓男子在大陸經商失敗，涉嫌返台製毒，今年1月間遭檢憲警查獲位於台中、彰化的兩處製毒工廠，並在現場查扣K他命成品、半成品、原料約570公斤，以及大批製毒工具，並當場逮捕涉案的魏與黃姓、陳姓兩名助手，台中地檢署今偵結，將魏等3人依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

起訴書指出，魏姓男子（45歲，賭博前科）在去年7月間，先帶陳姓男子（38歲）到大陸學習製毒方法，隨後由金主提供人民幣15萬元、台幣40萬元給魏，讓魏可以租用車輛、購買製毒器具，同年底，魏租用台中市南屯區、彰化縣二林鎮的廠房為製毒工廠，另又找來黃姓男子（42歲）開始製毒。

同年12月中旬，魏煉出80公斤的k他命成品，但在交貨時，被賣家嫌顏色太黃，賣相不佳，魏又將該批k他命帶回工廠後，重新沉澱過濾後，製成60公斤k他命成品，今年1月初魏將成品載到桃園市大溪區武嶺橋旁產業道路，交貨給買家，未料該買家在基隆市七堵區被查獲。

今年1月20日，魏又接獲金主指示，將剩下沒製成的半成品繼續重新製造，檢警憲完成蒐證後，在今年1月23日上午11時許，前往魏在台中市、彰化縣的工廠搜索，查獲k他命成品21公斤、半成品49公斤、製毒原料500餘公斤、現金21萬元及製毒器具。