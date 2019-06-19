台東毒品走私案 議員爆料有官、警受涉案前警官招待

2019-06-19 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東地檢署持續偵辦蘭嶼走私毒品案，今天傳喚日前在議會質詢揭發此案的台東縣議員林參天，林以證人身分出庭。林參天庭訊前再爆料，有海巡高官及警界人員曾接受涉案前警官李哲銘招待服務，以及出海海釣。

林參天受訪時表示，根據他接獲的檢舉資料，這些海巡高官及員警都會以辦活動名義，前往蘭嶼後，和涉案前李姓警官接觸，並接受招待；李能多次帶人出海海釣，可能已經開始走私佈線，他相信蘭嶼走私毒品已不僅一次。

他說，檢察官有必要傳喚他作證，因為他側邊了解這不是單純的走私案件，而是長期在蘭嶼佈線的國際販毒集團組織，呼籲檢方偵辦此案不要切割，而是把相關不法人員一網打盡，相信台東檢察官有所作為。

台東地檢署表示，由於案子持續偵辦中，基於偵查不公開，不會對外說明相關案情內容。

台東檢巡警去年底接獲線報，蘭悅號海釣船鄭姓船長疑因欠債，意圖與毒梟集團合作運毒，監控發現當時擔任蘭嶼分駐所長的李哲銘因欠債遭扣薪，涉入其中，檢警日前查出與李有關的毒品走私約9百公斤。