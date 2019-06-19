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影／不毒不藥 宮廟型男站出來反毒

2019-06-19 12:26聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣特殊的宮廟文化，為青少年誤觸毒品的潛在因素之一。一身型男打扮，今年才27歲的斗六邢安宮宮主洪嘉駿，家族逾20位親友都是宮廟成員，因家族長年經營宮廟下，於三年前接下宮主。洪嘉駿今天與紅絲帶基金會主任林俊宏，一同站出來並分享反毒宣導經驗，呼籲更多宮廟陣頭共同響應反毒。

洪嘉駿說，台灣宮廟開始走向制度化，民眾若在外跟隨宮廟遶境時，若看到成員若有穿著制服、背心，那都是相對有制度、有管理的；像他在接受年輕成員加入陣頭時，都會與家族長輩一起審核篩選，了解其心態、想法與確認沒接觸毒品。

「我是王爺之子」，洪嘉駿說，自己本身比較熱心，所以容易跟青少年打成一片，在溝通、相處時會告知不可碰毒；而就他了解，現在年輕人其實都很聰明，知道碰毒若被抓會被關，不會輕易染毒。而現在的陣頭非常講求常規，若再加上專業團體的協助，更有助於陣頭形象的整體提升。

紅絲帶基金會主任林俊宏表示，基金會接觸宮廟宣導反毒已近6年，去年起與食藥署合作宣導反毒計畫，而與洪嘉駿認識至今；他與團隊透過設攤與陣頭練團休息時來做宣導，從青少年關心的陣頭文化、電玩還有生活議題來下手切入，再慢慢談到毒品辨識以及拒毒技巧，來引起青少年共鳴。

斗六邢安宮宮主洪嘉駿（右）與紅絲帶基金會主任林俊宏（左），今天在食藥署邀請下分享...
斗六邢安宮宮主洪嘉駿（右）與紅絲帶基金會主任林俊宏（左），今天在食藥署邀請下分享反毒宣導經驗，呼籲更多宮廟陣頭共同響應反毒。記者簡浩正／攝影
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斗六邢安宮宮主洪嘉駿，家族逾20位親友都是宮廟成員，他說台灣宮廟開始走向制度化，...
斗六邢安宮宮主洪嘉駿，家族逾20位親友都是宮廟成員，他說台灣宮廟開始走向制度化，像他在接受年輕成員加入陣頭時，都會與家族長輩一起審核篩選，確認沒接觸毒品。記者簡浩正／攝影
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毒品宮廟文化遶境
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