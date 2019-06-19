環保人員稽查遭攻擊 嘉義地檢署分案偵辦

2019-06-19 13:00 中央社 嘉義縣19日電



嘉義縣環保局人員日前赴大林鎮稽查時，遭屋主持鐵棍追打攻擊，造成稽查人員受傷，嘉義地檢署今天表示，公權力絕不容許挑戰，檢方已分案進行偵辦。

嘉義縣環保局報案中心14日受理民眾陳情，指大林鎮上林里有一處排水溝遭人隨意棄置垃圾，發出惡臭；環保局人員前往稽查時，欲詢問排水溝旁的民宅屋主，卻遭屋主持鐵棍追打攻擊，造成稽查人員受傷。

事後，嘉義縣環保局長張根穆17日偕同警方、大林鎮公所、雲林農田水利會、里長等相關單位人員前往會勘，除了為遭受暴力攻擊的稽查人員完成任務外，也宣示公務員代表國家執行公權力，不容許暴力行為挑戰。

嘉義地檢署今天發布新聞指出，環保局長張根穆昨天前往嘉義地檢署拜會檢察長繆卓然及國土專組主任檢察官郭志明；繆卓然表示環保人員依法執行稽查，卻遭受暴力攻擊事件，檢方已分案偵辦中。

繆卓然指出，公權力絕不容許挑戰，對於民眾暴力妨害公務事件，執勤的公務員除可立即撥打110報警外，檢方也已請嘉義縣政府警察局刑警大隊一旦獲報，應迅速前往逮捕現行犯，絕不容許暴力攻擊、挑戰公權力。

檢方表示，若有聚眾、大規模廢棄物棄置需要報請檢察官指揮偵辦部分，嘉義地檢署會指派專責檢察官立即查辦，並對此類犯罪建請法院從重量刑，以懲不法。