影／噴槍女童父一問三不知 兒權會理事長飆罵誇張

2019-06-18 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄噴槍奪命疑案今在橋頭地方法院召開準備庭，女童親生父親鄺姓男子當庭面對法官提問案發細節，直說「記不清楚」，惹得兒童權益促進協會理事長怒罵「誇張」，直說一個孩子死在眼前，生父竟然什麼都不記得。女童母親鄧女更當庭潸然淚下，泣訴「加害人是現場唯一證人時，證詞可以採信嗎」，將備妥新事證繼續為孩子努力。

鄧女帶淚離開法庭，她受訪時表示，沒有人會相信幼小孩子自己把空氣噴槍深入咽喉，甚至噴射噴槍害自己腸腹部破裂，並拿出數張女童住院、入棺照片，泣訴「她連嘴巴都合不起來」，數度激動無法言語。

噴槍命案依過失致死偵結，但鄧女質疑，「鄺男曾在車廠工作，怎會不知空氣噴槍對人體危害」，且從案發現場監視器畫面中可見，鄺男發現女童手部、頭部垂下，卻異常冷靜，走回車內長達1分鐘才開車送女童至榮總急救，女童急救無效拔管時，鄺男更失蹤4小時，「請問他去哪裡了」，甚至沒出席女童告別式。「整件事後只傳封簡訊要我保重」，鄧女直說鄺男根本毫無懺悔誠意。

鄧女還指出，自從委請律師後，鄺男便連續一個禮拜致電她老闆，要求老闆開除她，「為什麼要這樣趕儘殺絕」，甚至孩子喪葬費用都還沒付清，鄺男就先急著聘律師提告網路上出言辱罵的網友。

今陪同女童母親出庭的兒童權益促進協會理事長王薇君更直言飆罵，「跟孩子有關的，他什麼都不記得」。王薇君痛罵，孩子送醫急救無效時，身為父親的鄺男不記得孩子穿的衣服樣式、不記得孩子的玩沙桶去哪了，卻記得要去便利超商跟客戶拿錢，「誇張」。

「對不起女兒」，鄧女哽咽表示，很感謝嚴謹的法官，自己就一個寶貝女兒，將繼續為女兒努力。