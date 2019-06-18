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永和情侶旅館吸毒 神智不清浴血倒地

2019-06-18 18:14聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市永和區一間汽車旅館傳出吸毒致神智不清的事件，一對情侶於入住期間，疑似因吸食過量笑氣，導致癱軟並不斷抽搐，女子更全身是血，附近民眾看到，嚇得趕緊報警處理。

據悉，入住情侶為23歲朱姓男子、劉姓女子，兩人於昨晚入住旅館期間吸食笑氣，今日上午出現神智不清、抽搐等現象，女子更因此拿刀割傷自己手腕，並在汽車旅館一樓的地上打滾，導致渾身是血，民眾見狀趕忙報警處理。

警方獲報趕抵現場，將神智不清的2人送醫治療後無礙，將依違反社會秩序維護法將2人移送辦理。

永和區一對情侶入住汽車旅館時吸食笑氣導致神智不清，女子更因此自殘並弄得渾身是血，...
永和區一對情侶入住汽車旅館時吸食笑氣導致神智不清，女子更因此自殘並弄得渾身是血，路過民眾見狀趕忙報警處理。記者柯毓庭／翻攝
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情侶汽車旅館
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