永和情侶旅館吸毒 神智不清浴血倒地

2019-06-18 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市永和區一間汽車旅館傳出吸毒致神智不清的事件，一對情侶於入住期間，疑似因吸食過量笑氣，導致癱軟並不斷抽搐，女子更全身是血，附近民眾看到，嚇得趕緊報警處理。

據悉，入住情侶為23歲朱姓男子、劉姓女子，兩人於昨晚入住旅館期間吸食笑氣，今日上午出現神智不清、抽搐等現象，女子更因此拿刀割傷自己手腕，並在汽車旅館一樓的地上打滾，導致渾身是血，民眾見狀趕忙報警處理。