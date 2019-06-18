全台唯一的X光偵防車 因不符合環保規章將退役

2019-06-18 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



檢警偵辦台中市茶館命案和台南市殺警案時，為了找出死者身體內有幾顆彈頭，特別請法醫研究所調來全台唯一一輛X光偵防車進行相驗，確認彈道位置，然而此輛車燃燒柴油，不符合環保規章將退役，法醫研究所今年編列1200萬元添購新車，但第一次招標因廠商數不足而流標。

法醫研究所秘書室主任曾信棟指出，X光偵防車出動主要是以槍案為主，確認彈孔位置、骨折型態等，通常是遭亂槍打死的遺體，才需特別釐清，台南殺警案雖然只有一處彈孔，但是矚目案件仍出動保全證據。因此地方警察沒人希望轄區常常用到，X光偵防車外型與一般巡迴醫療時使用的X光車雷同，不同點在於X光偵防車上的儀器需180度照射和即時看片的檢驗室，同時後車門須備有升降台來協助搬運遺體。

除了台中市茶館命案和台南市殺警案，2016年嘉義市北港路發生角頭遭亂槍打死、2015年高雄大寮監獄6名受刑人挾持案也曾出動X光偵防車，法醫在解剖遺體前先照X光採證，瞭解彈道及彈殼跡證。

然而法醫研究所所使用的這輛X光偵防車使用18年，因燃燒柴油不符合現行的環保規章，法醫研究所今年編列1200萬元要添購新車；新車因功能上的限制，導致第一次投標廠商不足而流標，近日第二次上網公告。