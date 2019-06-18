親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

檳榔攤暗夜遇搶 警方近12小時逮捕涉案男

2019-06-18 16:07聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市前金區今天凌晨發生檳榔攤搶案，1名歹徒持刀威脅女店員，搶3000元逃逸。警方據趕報，立即調閱相關監視錄影畫面，查出陳姓男子涉案，近12小時逮捕陳到案，並搜出他花剩的2000多元贓款和水果刀。全案依強盜罪嫌移送法辦。

據瞭解，今天凌晨3點多，陳姓男子（22歲）騎機車到高雄市前金區瑞源路某檳榔攤，見檳榔攤只有呂姓女店員看店，他一進檳榔攤，就亮出水果刀，涉嫌威脅呂女交錢，呂女嚇得花容失色，不敢大叫，才把抽屜內3000多元交給他，他拿錢後隨即騎車逃逸。

高雄市警新興分局據報，調閱相關監視錄影畫面，發覺陳涉案前半小時前，曾在檳榔攤附近探過門路，查出他的身分後，今天下午2點多，在高雄市前金區大同二路與自強三路口，發現他所騎的機車，才埋伏到他騎車時，擁上逮捕他到案。他稱，因沒有正常收入，缺錢才搶檳榔攤。

近1來，高雄檳榔攤搶案不多，去年4月5日凌晨，1名劉姓男子在高雄市梓官區大舍東路，涉嫌持武士刀搶劫檳榔攤3500元逃逸，隔2天後被捕，警方查出他涉毒品遭通緝，後來由橋頭地院依強盜罪判處7年10月、非法持有刀械罪判3月；去年8月31日晚間，歐姓男子穿著雨衣，在高雄市仁武區鳳仁路某檳榔攤佯裝買飲料，趁檳榔西施轉頭拿飲料，涉嫌偷走零錢盒約2000元硬幣，2天後也在鹽埕區落網。

員警表示，以往監視器不多，檳榔攤或一般道路飛車搶案層出不窮，現在市區到處有公、私有監視錄影器，鏡頭盯得緊，歹徒不敢貿然涉搶，郊區監視錄影器建置率較低，不比鬧區，但妥善率仍達八成七，警方查案仍配合調閱私人設備，能在短時間內破案。

高雄市前金區瑞源路某檳榔攤今天凌晨遇搶，警方在近12小時逮捕涉案人。記者林保光／...
高雄市前金區瑞源路某檳榔攤今天凌晨遇搶，警方在近12小時逮捕涉案人。記者林保光／翻攝
分享

高雄市強盜
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

「和妳最好的也害妳最深」 瑪莎媽勸阿翔應反省一下

2019-06-18 16:01

台南模範警遭射殺致死原因曝光 初判彈頭遺留腹腔失血過多亡

2019-06-18 15:56

高雄誤判毒販 最高檢提非常上訴

2019-06-18 15:45

影／慟！江明學自縊 親友到場指認

2019-06-18 16:30

房東刺傷房客後昏睡 隔天開門驚見倒在血泊

2019-06-18 16:07

星二代縱火涉公共危險 法院重判1年1月

2019-06-18 13:19

江明學欠房租上吊亡 鄰居：他近日步伐沉重、心事重重

2019-06-18 12:45

左營獨居老婦命案嫌犯辯「僅摀住嘴巴」 檢方從重求刑

2019-06-18 12:33

關渡橋下橋引道死亡車禍 騎士遭曳引車輾頭殞命

2019-06-18 10:41

資深歌手江明學租屋處上吊身亡 現場未留遺書

2019-06-18 10:26

運安會8月揭牌 啟動鐵路重大事故調查「那條線」畫清楚

2019-06-18 09:30

檳榔攤暗夜遇搶 歹徒持刀逃逸

2019-06-18 06:57

掃黑肅槍 鎖定堂口、改槍廠

2019-06-18 00:25

好意扶他 泊車員遭醉漢轟頭亡

2019-06-18 00:19

北市三溫暖員工槍殺案 開槍醉男遭聲押獲准

2019-06-17 20:56

毒品可以減肥？ 「藥命謊言」是毒蘋果引人入彀

2019-06-17 20:51

影／砍殺鄰居凶嫌傳將交保 村民準備棍棒自衛防「惡人」

2019-06-17 17:47

把馬祖當犯罪中繼站 連江地檢署：侵門踏戶

2019-06-17 16:51

開槍打死泊車男槍手照片曝光 辯「忘記為何開槍了」

2019-06-17 16:35

王義川控沈智慧挺「一國兩制」 沈提告：反對一國兩制

2019-06-17 15:25

影／王義川批支持一國兩制 沈智慧提告：支持反送中

2019-06-17 14:48

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

資深歌手江明學租屋處上吊身亡 現場未留遺書

2019-06-18 10:26

「姊夫睡了女友」男大鬧婚禮灑傳單 網友：比八點檔狂

2019-06-18 10:52

一頭牛拆散一個家 3名幼子沒了母親

2019-06-17 20:42

追求正妹店員…天天點「5顆糖拿鐵」 兩年後結局超展開

2019-06-18 10:00

江明學欠房租上吊亡 鄰居：他近日步伐沉重、心事重重

2019-06-18 12:45

拉求職女大生玩國王遊戲還性侵 雇主挨告不起訴

2019-06-18 09:07

私接節目遭福斯國家地理頻道提告 高檢命起訴六福總裁

2019-06-17 17:53

生日趴完性侵女同學 父替兒塞1萬紅包當和解金

2019-06-17 22:08

關渡橋下橋引道死亡車禍 騎士遭曳引車輾頭殞命

2019-06-18 10:41

香港理財經紀人替你操盤？ 300萬元退休金差點飛了

2019-06-18 13:22

神明指引？台北婦人現身嘉義 急問「我怎麼來這裡」

2019-06-18 07:50

點燃信號彈示威竟釀PUB火警 男子被法辦

2019-06-17 17:41

影／士林憲兵隊旁大樓火警 消防疏散整樓民眾救出2人

2019-06-17 22:39

影／砍殺鄰居凶嫌傳將交保 村民準備棍棒自衛防「惡人」

2019-06-17 17:47

苗栗4歲童尿布有蟲卵 4代5口宛如住垃圾堆

2019-06-17 21:20

雨傘節躲土裡 農夫翻土不慎絞殺險被訴

2019-06-18 16:13

好意扶他 泊車員遭醉漢轟頭亡

2019-06-18 00:19

員警超嘔！查扣武士刀 被指非法搜索判無罪確定

2019-06-17 17:41

假冒失主到銀行補辦金融卡 小偷得手領走存款

2019-06-18 09:57

六福內線交易案 安侯建業會計師吳秋華判3年8月

2019-06-18 11:19

分房多年妻子求離婚 法官駁回：維繫婚姻不僅性生活

2019-06-18 09:33

星二代縱火涉公共危險 法院重判1年1月

2019-06-18 13:19

「外穿馬甲」超惹火 竟然還有這三大功用

2019-06-18 16:33

高雄年貨街冒煙急報失火 竟是老闆在防治登革熱

2019-06-17 20:48

「和妳最好的也害妳最深」 瑪莎媽勸阿翔應反省一下

2019-06-18 16:01

撞上水牛 女騎士摔車不治 留下3幼子

2019-06-18 00:32

毒品可以減肥？ 「藥命謊言」是毒蘋果引人入彀

2019-06-17 20:51

忠孝橋誰的奇異果掉滿地？警察要找你

2019-06-18 12:47

疑涉侵占基金會資金 北檢提訊孫道存

2019-06-18 16:31

上尉訓練官詐公款9萬 自首記2大過2過獲免關

2019-06-18 11:23

釣客偷溜上台北港抽砂船垂釣 海巡隊函送裁處

2019-06-18 15:40

被懷疑當賊 他在便利超商被店員打到骨折

2019-06-18 15:01

韓國瑜鐵粉杏仁哥遭網路留言辱罵 提告2名網友

2019-06-18 11:19

大學生搭友人機車遭撞心智受損 雙親求償1800多萬

2019-06-18 15:01

8旬翁佛堂砍殺7旬妻 悲劇反成感情修好原因

2019-06-18 14:59

車禍提職災訴訟求償40萬 法院查出他摸魚判敗訴

2019-06-17 19:10

影／慟！江明學自縊 親友到場指認

2019-06-18 16:30

警救傷狗影片44萬人看 清水警分局讓他上榮譽榜

2019-06-18 12:02

要分手就不准走！悍女持刀背刺男友險釀人命

2019-06-18 10:38

炮烙竹聯會長報擦撞之仇 殘殺駭人高院重判18年

2019-06-18 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top