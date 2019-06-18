檳榔攤暗夜遇搶 警方近12小時逮捕涉案男

2019-06-18 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市前金區今天凌晨發生檳榔攤搶案，1名歹徒持刀威脅女店員，搶3000元逃逸。警方據趕報，立即調閱相關監視錄影畫面，查出陳姓男子涉案，近12小時逮捕陳到案，並搜出他花剩的2000多元贓款和水果刀。全案依強盜罪嫌移送法辦。

據瞭解，今天凌晨3點多，陳姓男子（22歲）騎機車到高雄市前金區瑞源路某檳榔攤，見檳榔攤只有呂姓女店員看店，他一進檳榔攤，就亮出水果刀，涉嫌威脅呂女交錢，呂女嚇得花容失色，不敢大叫，才把抽屜內3000多元交給他，他拿錢後隨即騎車逃逸。

高雄市警新興分局據報，調閱相關監視錄影畫面，發覺陳涉案前半小時前，曾在檳榔攤附近探過門路，查出他的身分後，今天下午2點多，在高雄市前金區大同二路與自強三路口，發現他所騎的機車，才埋伏到他騎車時，擁上逮捕他到案。他稱，因沒有正常收入，缺錢才搶檳榔攤。

近1來，高雄檳榔攤搶案不多，去年4月5日凌晨，1名劉姓男子在高雄市梓官區大舍東路，涉嫌持武士刀搶劫檳榔攤3500元逃逸，隔2天後被捕，警方查出他涉毒品遭通緝，後來由橋頭地院依強盜罪判處7年10月、非法持有刀械罪判3月；去年8月31日晚間，歐姓男子穿著雨衣，在高雄市仁武區鳳仁路某檳榔攤佯裝買飲料，趁檳榔西施轉頭拿飲料，涉嫌偷走零錢盒約2000元硬幣，2天後也在鹽埕區落網。