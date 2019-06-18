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房東刺傷房客後昏睡 隔天開門驚見倒在血泊

2019-06-18 16:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名許姓房東去年9月間與賴姓房客一同飲酒作樂，卻突然持摺疊刀連刺賴胸、腹4刀後昏睡不醒；賴卻沒就醫直接返家，隔天失血過多瀕臨休克之際，許發現急忙叫救護車送醫，所幸得救。台北地檢署調查後，依殺人未遂罪嫌將許起訴。

檢警調查，2018年9月13日晚間，許姓房東與賴姓房客，與共同友人相約赴新北市新店區一間卡拉OK。暢飲至14日凌晨，兩人與友人一同搭計程車離去，友人住處先到，接著第二站抵達許住處。

由於許酒醉腳步不穩，賴打開左後方車門下車，繞去右側欲攙扶許時，許突然亮出一把折疊刀，朝賴右胸、左下腹、右下腹、手臂各刺1刀。蕭姓計程車司機見狀原本踩油門要跑，但被賴攔截，賴上車後告訴司機回家路線，便隻身返家。

檢警查出，許到家後倒頭就睡，並持續昏睡直到15日下午，醒來後，「斷片」的他想知道自己凌晨如何回到家，於是跑去賴的住處找人，想詢問他發生什麼事，豈料見賴渾身是血倒地，大吃一驚直呼：「被誰弄？！」賴低聲回答：「就是你！快報警！」許才回過神趕緊報警，並將賴送醫救治。

許到案後堅稱自己完全對當天事發經過無印象，沒有殺人犯意，但檢察官勘驗監視器畫面、傳喚賴及蕭作證並在許住處搜出一把摺疊刀，認定罪證確鑿，依殺人未遂罪嫌起訴許。

殺人計程車
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