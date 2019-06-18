高雄誤判毒販 最高檢提非常上訴

2019-06-18 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



關於高雄地院疑誤判毒品重量，導致輕判2毒販一案，監察院函請最高檢察署研議提起非常上訴。最高檢收案後，研析此案一審判決有違背法令之處，檢察總長江惠民已於本月14日提起非常上訴，已於昨日送最高法院審理。

監察院調查報告指出，毒販楊政錦、張慶龍，因共同私運純質淨重逾782公斤的第4級毒品鹽酸羥亞胺45包進入台灣，各被高雄地院判刑4年及5年10月，檢察官未上訴。然而，判決書所載的毒品淨重，均為「淨重419.28公克，純質淨重301.62公克」，與高雄地檢署起訴書及偵審卷證所認定的782餘公斤有極嚴重落差。

楊政錦因未上訴而一審判決確定；張慶龍則提起上訴，但高雄高分院審理發現，原審「事實認定及主文之諭知，顯有重大違誤」、「已非判決有誤寫、誤算，或其他類此之顯然錯誤可言，且已嚴重影響全案情節與判決本旨」，罕見認無刑事訴訟法不利益變更禁止原則的適用，撤銷原判決，改判張慶龍11年徒刑，相較一審判決量刑幾乎加倍，經最高法院駁回上訴而確定。

監委指出，法院審判案件雖由審判長、受命法官、陪席法官共同評議，然而判決書由受命法官製作，審判主張以受命法官最清楚。本案是於楊政錦部分執行時，才發覺主文沒收內容有誤，顯見從評議時即以419.28「公克」為基礎，而非實際查扣的毛重1109「公斤」，以此為基礎的量刑，顯有重大疏失。

監委另認為，雄檢承辦檢察官收到一審判決書後，沒即時發現一審判決有「主文錯誤」情事而提上訴，也涉有違失。該案因楊政錦及檢察官未上訴，使楊政錦受輕判確定，造成國家公義受損，高雄地院雖曾於去年4月30日更正裁定，然而判決「主文」本就無法以誤寫更正，一審逕行更正，仍屬不妥。

最高檢指出，就楊政錦部分，高雄地方檢察署於6月10日為受判決人之不利益聲請再審，另經最高檢審核認該案認定犯罪事實與所採用證據顯屬不符，屬審判違背法令，又有就刑法第57條刑罰酌量之法條適用法則不當之罪刑不相當之判決違背法令。

檢察總長江惠民於6月14日核定應行提起非常上訴，並於17日送最高法院審理。