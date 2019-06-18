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江明學欠房租上吊亡 鄰居：他近日步伐沉重、心事重重

2019-06-18 12:45聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

資深歌手江明學。 本報資料照片
資深歌手江明學。 本報資料照片
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80年代台灣唱片專輯暢銷歌手江明學今日上午傳出在新北市深坑區租屋處上吊身亡，房東因江積欠房租已久，本月8日起與江開始失聯，一個禮拜後，有其他住戶向房東反映有聞到臭味，房東警覺有異，18日通知警消前往租屋處破門後，才發現江已上吊氣絕多時，現場並未發現遺書，依法報理相驗。

房東表示，江明學積欠5月份房租1萬元未繳，自本月8日起又聯繫不上他，其他房客還反映近日常聞到臭味，懷疑江出事了，才會在今天通知警方，與轄區派出所一起前往租屋處，未料一開門便看見上吊氣絕多時的江明學。

附近居民說，江待人和善沒有架子，因父母雙亡，其他親人都住在台南，他一人租賃在此已多年，平日進出往來也都是一個人，從未看過其他伴侶，更指出他近兩周步伐特別沉重，似乎心事重重，而江也在5月31日於臉書寫下「人言可畏，人云亦云，人心叵測，人性本…噁」。

江明學1989年因一張專輯《秋意上心頭》大賣25萬張而紅遍台灣，近年則逐漸淡出演藝圈，僅偶爾接通告，並開直播當主播。他去年7月才因趕上節目時，不慎將手提袋捲入車輪內自摔，縫了1百多針，差點毀容；9月又因持有安非他命遭警方攔查，但檢驗報告呈陰性反應，施用毒品部分因此不起訴，但因持有安非他命2.1克，判刑緩起訴期限1年，須服60小時義務勞務並書立500字悔過書。

江學明日前於臉書寫下「人言可畏，人云亦云，人心叵測，人性本...噁」。記者柯毓庭...
江學明日前於臉書寫下「人言可畏，人云亦云，人心叵測，人性本...噁」。記者柯毓庭／翻攝臉書
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資深歌手江明學今傳出在租屋處上吊身亡的消息，警方於現場拉起封鎖線，報請檢察官相驗...
資深歌手江明學今傳出在租屋處上吊身亡的消息，警方於現場拉起封鎖線，報請檢察官相驗。記者柯毓庭／攝
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