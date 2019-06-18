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左營獨居老婦命案嫌犯辯「僅摀住嘴巴」 檢方從重求刑

2019-06-18 12:33聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市左營區78歲韋姓獨居老婦今年4月17日慘遇強盜入侵，不幸遭摀掩口鼻致死，涉案周姓嫌犯洗劫屋內現鈔、金飾等財物後潛逃，案後再涉毒案，緝捕歸案後又矢口否認強盜殺人，直辯「不是故意的」。橋頭地檢署今宣告偵結，依強盜結合罪、違反藥事法等罪嫌起訴周嫌，並以避重就輕、未見悔意、犯後態度不佳為由，請求從重量刑。

韋姓老婦頭臉部有多處擦傷、瘀傷、挫傷，檢察官相驗認定，死者口鼻被悶壓、頸部受壓迫，以致左右肺有吸入血液，窒息死亡，研判死亡死於他殺。據鄰居證稱曾在案發當時聽見疑似玻璃破碎聲、掙扎聲。

據調查，周嫌今年4月17日凌晨2時22分，翻入韋姓獨居老婦住處庭院，持石塊擊破房屋大門玻璃，先潛入屋內竊取屋內客廳酒櫃中的4千元現金，再上樓打算繼續搜刮財物，卻被韋姓老婦發現、出聲喝止。周嫌見狀心急，萌生強盜殺人念頭，以右手環抱老婦腹部，另手悶壓老婦口鼻、頸部，以致被害人不能反抗，窒息死亡。

周嫌見老婦氣絕身亡後，再取走老婦手腕上的銀手鐲，並洗劫床邊現金、房內戒指項鍊等飾品，才騎車逃逸至台南市歸仁，檢警循線將他緝捕歸案，並發現周嫌犯強盜殺人案隔日，又涉嫌吸食一級毒品海洛因、二級毒品安非他命，還無償轉讓安非他命給他人。

周嫌到案坦承入侵韋姓老婦住處行竊，並導致被害人死亡，但堅決否認強盜殺人，辯稱僅摀住被害人嘴巴，並未摀住其鼻子，也未按壓其頸部。

檢方調查相關事證、人證，認定周嫌強盜殺人犯行明確，僅因行竊被發現就萌生強盜殺人犯意，毫不尊重他人生命，惡性不輕，且犯後還頻頻卸責、避重就輕，絲毫不見悔意，犯後態度不佳，請求從重量刑。

高雄市左營區78歲韋姓獨居老婦強盜殺人命案偵結，檢方請求從重量刑。記者林保光／翻...
高雄市左營區78歲韋姓獨居老婦強盜殺人命案偵結，檢方請求從重量刑。記者林保光／翻攝
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高雄市左營區78歲韋姓獨居老婦強盜殺人命案偵結，檢方請求從重量刑。記者林保光／攝...
高雄市左營區78歲韋姓獨居老婦強盜殺人命案偵結，檢方請求從重量刑。記者林保光／攝影
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強盜殺人獨居
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