台南殺警案今解剖 動用X光偵防車查死因

2019-06-18 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南市刑大劉姓偵查佐本月14日於左營練歌場聚會時，遭梅姓男子涉嫌開槍射殺身亡。梅姓男子在21小時內遭逮，現已羈押台南看守所。檢警外觀推測，劉男右上臂疑遭子彈貫入，導致臟器受損致死。今天檢察官前往台南市立殯儀館進行解剖，派出法醫研究所X光偵防車查明確切死因。家屬也向檢警提出質疑，劉男已離開練歌場後再折返回去，才遭槍殺，希望檢警能釐清原因。

據了解，梅嫌3年前在新營某餐廳敬酒遭劉男拒絕，與對方爆發肢體衝突，因此心生恨意。14日晚間，喝醉的梅嫌和劉男在柳營練歌場巧遇，竟拿出改造手槍，涉嫌朝著劉男開槍，再由李姓及林姓友人的接應下離開現場。劉男疑為閃避梅嫌，不慎被打中右上臂，最後急救無效身亡。

案發不到一天，新營警分局偵查隊就迅速掌握蹤跡，在高雄內門區的山區逮到梅嫌。除了手槍1支外，警方還在梅嫌身上搜到25枚子彈。梅嫌坦承，身上的改造手槍就是作案時的凶器。

家屬今天前往殯儀館相驗，神色哀戚，台南地檢署檢察長林錦村也前往殯儀館慰問家屬。劉男的弟弟表示，梅嫌已經落網，目前一切交由檢警調查。不過令家屬不解的是，劉男當時離開現場後，為何又再度返回，希望檢方查清確切因素。