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檳榔攤暗夜遇搶 歹徒持刀逃逸

2019-06-18 06:57聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市前金區瑞源路今天凌晨發生檳榔攤搶案，1名歹徒持刀威脅女店員，搶走抽屜數千元逃逸，全案正由高雄市警新興分局追查。

據瞭解，今天凌晨3點多，高雄市前金區瑞源路某檳榔攤，由呂姓女店員看店，歹徒穿著黑色丅恤，丅恤上印著白色「Pump」字樣，進檳榔攤就對呂女亮刀，威脅呂女交錢，呂女才把抽屜內數千元交給歹徒，歹徒拿錢隨即逃逸。

高雄市警新興分局據報，調閱相關監視錄影畫面，正追查全案當中。

高雄市前金區某檳榔攤今天凌晨遇搶。記者林保光/翻攝
高雄市前金區某檳榔攤今天凌晨遇搶。記者林保光/翻攝
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