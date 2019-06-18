檳榔攤暗夜遇搶 歹徒持刀逃逸

2019-06-18 06:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市前金區瑞源路今天凌晨發生檳榔攤搶案，1名歹徒持刀威脅女店員，搶走抽屜數千元逃逸，全案正由高雄市警新興分局追查。

據瞭解，今天凌晨3點多，高雄市前金區瑞源路某檳榔攤，由呂姓女店員看店，歹徒穿著黑色丅恤，丅恤上印著白色「Pump」字樣，進檳榔攤就對呂女亮刀，威脅呂女交錢，呂女才把抽屜內數千元交給歹徒，歹徒拿錢隨即逃逸。