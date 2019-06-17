毒品可以減肥？ 「藥命謊言」是毒蘋果引人入彀

2019-06-17 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「毒品可以減肥、解悶、治病、增加性能力，及毒品免費試用，吸毒一、兩次不會上癮」？這些都是「藥命謊言」，國立自然科學博物館「藥不藥 一念間」反毒行動博物館，今天進駐苗栗縣頭份市尚順廣場，透過案例、展示及互動體驗方式，寓教於樂告訴參觀者「藥命謊言」是白雪公主故事的毒蘋果，都是要騙人走上吸毒不歸路。

苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心結合法務部、教育部、衛生福利部，及苗栗縣學生校外生活輔導會、苗栗縣警局等單位，辦理「藥不藥 一念間」反毒行動博物館特展，副縣長鄧桂菊、苗栗縣議會議長鍾東錦、縣議員徐功凡等人今天揭幕，展出將持續到7月7日止。

「藥不藥 一念間」反毒行動博物館規畫「藥到命除」、「藥命謊言」等8大主題區，鄧桂菊、鍾東錦、徐功凡及大批學生今天體驗，導覽人員表示，近年來新興毒品藥物不斷推陳出新，並以咖啡包、奶茶包、軟糖及食物的樣式偽裝，尤其是「藥命謊言」，引誘使用毒品。