影／砍殺鄰居凶嫌傳將交保 村民準備棍棒自衛防「惡人」

2019-06-17 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉13日晚間傳出凶殺案， 陶姓男子與村民發生口角，遭父親怒責，陶男竟持鐵棒破壞父親機車，鄰居怕陶父受傷前往勸架，其中張姓男子遭陶男涉嫌持檳榔刀砍殺6刀。陶男當晚警方依殺人未遂罪移送法辦。

最近傳出陶男即將交保，村民聽聞都很驚恐，表示他常在村內鬧事，大家都怕被傷害，背後稱其「惡人」。多位村民準備棍棒等自保，並憤怒的說陶男曾有2起以上縱火、損毀垃圾車等，政府都無法管，他們只能自衛。村民說，陶男被驚方逮捕時，甚至嗆聲恐嚇與他發生肢體衝突的鄰居。

嘉義縣警察局中埔分局表示，警方重申保護民眾生命財產安全的決心以及立場，對於暴力事件絕對嚴正執法，不予容忍，也呼籲社會大眾，如社區中有時常製造爭端惹議，擾亂安寧生活秩序者，應勇於向警方舉報，警方定會展現強勢執法決心與作為，並視需要協調如衛生醫療或社工等單位共同處置，協助民眾解決問題。