開槍打死泊車男槍手照片曝光 辯「忘記為何開槍了」

2019-06-17 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市黃姓槍手昨晚從文山區酒後搭車，到重慶北路上的天龍三溫暖消費，下車時與泊車的黃姓男子發生糾紛，竟從包包拿出1把改造手槍，往黃男眉心開槍；黃男當場倒地不起，送醫後不治身亡。據了解，槍手有強盜、竊盜等多項暴力前科，對於槍枝來源，他避重就輕，不願具體說明，警方訊後將他依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

據了解，槍手是三溫暖愛好者，每個月固定到天龍三溫暖消費，昨晚被逮回派出所後，酒意仍未退，被警方銬在拘留室保護管束，今天早上清醒後，向警方坦承開槍殺人相當後悔，但他辯稱，槍枝是涉案的親戚寄放，平常偶爾帶出門防身用，自己昨晚喝太多酒，忘記為何開槍。

警方調查，51歲黃姓槍手昨晚10時許，從北市文山區搭乘計程車，要到天龍三溫暖泡湯，他上車前就有喝酒，下車時稱自己腰痛，無法下車，司機便下車幫忙攙扶，此時三溫暖店負責泊車的62歲黃男，也好心上前攙扶。

但攙扶過程中，黃男與槍手發生肢體碰撞，兩人隨後產生口角；槍手因飲酒過多，情緒不穩，直接從包包中拿出1把改造手槍，在僅距黃男4公尺距離，朝他頭部開槍，黃男眉心中彈，當場倒地不起，失去呼吸心跳，送馬偕醫院治療，在今天凌晨0時許，不治身亡。