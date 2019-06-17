三溫暖泊車男好心扶酒客 卻遭開槍眉心中彈身亡

2019-06-17 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市重慶北路一家三溫暖店昨晚發生槍擊案，負責泊車黃姓男子頭部中兩槍。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook

北市一家三溫暖店負責泊車的黃姓男子，昨晚見一名男子搭計程車到店門口，因酒醉需要人攙扶下車，便好心上前幫忙，過程中，兩人卻發生口角，隨後黃男竟被男子開槍，子彈射中眉心，貫穿腦部死亡；開槍男子被送到派出所後，酒醉瘋言瘋語，目前已酒退，正在派出所作筆錄。

警方調查，51歲黃姓槍手昨晚10時許，從北市文山區搭乘計程車，要到重慶北路一段一家三溫暖泡湯，他上車前就有喝酒，下車時稱自己腰痛，無法下車，司機便下車幫忙攙扶，此時三溫暖店負責泊車的62歲黃姓男子，也好心上前攙扶。

但攙扶過程中，黃男與槍手發生肢體碰撞，兩人隨後產生口角；槍手因飲酒過多，情緒不穩定，喪失自制力，直接從包包中拿出手槍，在僅距黃男6公尺距離，朝他頭部開槍，黃男眉心中彈，子彈貫穿腦部，當場失去呼吸心跳，送往馬偕醫院治療，在今天凌晨2時許，不治身亡。

當時三溫暖店數名員工，看見自己人遭開槍，衝上前要制伏槍手，槍手此時跑到對街，欲搭計程車逃逸，更對空鳴開1槍，試圖擊退三溫暖員工，第2槍之後卻因卡彈，隨後被眾人壓制在地。

警方是昨天晚上10時45分獲報，趕抵現場查扣1把手槍，12發子彈，1枚彈殼；初步調查槍手開槍原因，是因下計程車時與黃男產生口角，且槍手飲酒過多，酒測值達每公升1.1毫升，酒後行為失控，兩人之前並無私怨。

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