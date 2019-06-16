假檢警詐騙出現最新角色：DHL快遞公司員工

2019-06-16 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



刑事警察局近期發現，假冒公務機構詐騙案件，詐騙集團出現新角色--DHL快遞公司員工，撥打電話給被害人佯裝包裹寄件失敗，裡面有偽造銀行卡遭海關攔查，當被害人告知並無此事，DHL快遞公司員工疑被害人遭冒用身分，協助被害人報警，由警方後續偵辦。

刑事警察局今天指出，以往詐騙集團假冒公務機構詐騙，大部分都佯裝自己是地檢署檢察官或偵查隊員警，謊稱民眾涉入重大刑案，檢警必須監管銀行帳戶；或冒稱自己是健保局及電信公司，以積欠健保費用或電信費用，等民眾否認後再表示身份可能被冒用，轉檢警機關偵辦，由檢警單位要求受騙民眾交付財產監管。

但最近發現，這類假冒公務機構詐騙案件，詐騙集團出現新角色身分，那就是假扮DHL快遞公司員工，先撥打電話給被害人佯裝包裹寄件失敗，裡面有偽造銀行卡遭海關攔查，當被害人莫名其妙說沒有此事時，DHL快遞公司員工就說懷疑被害人遭冒用身分，要協助被害人報警，由警方後續偵辦，再繞回到詐騙老路。

刑事局說，台中市1名48歲的張姓女子，6月初遇到假冒公務機構詐騙，歹徒自稱國際DHL快遞公司主管，聲稱員工為張女寄送包裹到上海但寄件失敗，海關攔查發現裡面有偽造銀行卡與存簿，懷疑張女涉入國際洗錢案件，張女辯解沒有寄送過國際包裹，懷疑是否被冒用身分。

快遞公司這時表示要通報警方受理案件，張女又接獲歹徒假冒偵查隊員警來電，告知她可能涉入非法吸金與詐欺案件，如果不配合調查將發布通緝，張女自始至終沒有透過DHL寄送國際包裹，就心急如焚地配合假冒偵查隊員警調查，但假警聲稱案件由高雄市警察局偵辦，張女人在台中，就在電話中做筆錄，並要張女名下所有銀行帳戶存款情形。

當歹徒獲知張女存款有利可圖後，便將電話轉接給假冒高雄地檢署檢察官的歹徒後續處理，假檢察官說張女涉案情形嚴重，要求張女遵守偵查不公開，不准將案情透露給第三人知曉，並表明要監管張小姐帳戶，當天下午詐騙集團扮演假書記官，前往張女住家附近的高速公路涵洞處，取走張小姐的6000美元、3本存摺及3張金融卡及密碼，張女被騙3日後將此事告訴丈夫，才驚覺遇到詐騙向銀行掛失，但為時已晚，3個戶頭共被盜領新台幣65萬元。

警方說，這類詐騙手法通稱「假冒公務機構詐騙」，詐騙集團一開始無論假冒健保局、醫療院所、中華電信或快遞公司，以冒領健保補助、催繳電話費或非法包裹起頭，多以撥打市話為主，讓被害人無法辨識電話真偽；最後都由假冒檢警人員出面，聲稱被害人涉嫌刑案，須監管被害人帳戶及所有財產證明，以被害人清白、無非法資金流動，要求被害人繳交銀行存簿、提款卡或現金，並謊稱要偵辦2周到3個月，這段期間被害人存款早被提領一空。