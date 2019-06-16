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公懲會公審管中閔兼職案 律師：民進黨磨刀霍霍逼下台

反送中下午照常遊行 香港緊張局勢未消退

遇警心虛開槍阻追緝 警偏身閃過下一秒他卻跌倒

2019-06-16 10:56聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

邱嫌朝警方開了1槍，隨後踉蹌跌坐在地。記者蕭雅娟／翻攝
邱嫌朝警方開了1槍，隨後踉蹌跌坐在地。記者蕭雅娟／翻攝
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台北市林森北路今凌晨3時許，30歲廖姓男子開車載40歲邱姓男子，行經林森北路、長春路口，發現警察靠近車輛準備盤查，邱男疑似因持槍心虛，打開車門向後逃逸，見警緊追，涉嫌朝警察開了1槍，隨後緊張嚇到跌倒在地，警方立即將他壓制逮補。

警方指出，凌晨3時許，民權一派出所警員吳宗翰、籃鈺棠等人在林森、長春路口巡邏，發現自小客車上停在紅線上，車內有人，車輛未熄火，因此趨前盤查，右前座的邱嫌突然打開車門，往長春路奔跑逃逸，吳員見狀立即上前追逐，邱因拒絕盤查，奔跑時從腰際掏出槍，對著緊追在後的警察開1槍。

根據監視器畫面顯示，吳員瞬間閃身沒遭受槍擊，反而是邱嫌因為太緊張，開槍後，遭前方行駛中的計程車嚇到，計程車緊急煞車，邱嫌踉蹌跌坐在柏油路上，吳員立即持警棍反制，籃員和聽到槍生趕來支援的民一所高宏德、夏琮盛等3人，也同步到場壓制邱嫌，並逮補上銬逮回警局偵辦。另，開車的廖姓男子身上未發現違禁物。

警方表示，現場查扣2把上膛的槍枝，還有3個彈匣、36顆子彈，全案依照槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源，調查槍枝來源，釐清邱嫌至林森北路的動機。

今早警察局長陳嘉昌立即前往民權一派出所頒發有功人員加菜金，讚許員警英勇表現，勇緝獲對警察開槍歹徒，捍衛警察尊嚴，也再次提醒同仁注意執勤安全。

警方查扣涉案槍枝。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣涉案槍枝。記者蕭雅娟／翻攝
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29歲員警吳宗翰勇追持槍嫌犯。記者蕭雅娟／翻攝
29歲員警吳宗翰勇追持槍嫌犯。記者蕭雅娟／翻攝
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27歲籃鈺棠勇追持槍嫌犯。記者蕭雅娟／翻攝
27歲籃鈺棠勇追持槍嫌犯。記者蕭雅娟／翻攝
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警察槍擊
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