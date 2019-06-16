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林森北路歹徒朝警開1槍！反遭警壓制逮捕搜出2把槍

2019-06-16 09:24聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

林森北路上歹徒朝警開1槍。圖／google map
林森北路上歹徒朝警開1槍。圖／google map
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40歲邱姓男子今日早上6時許，在台北市林森北路282號前，形跡可疑，中山分局民一派出所員警吳宗翰欲上前盤查，邱隨即落荒而逃，涉嫌在長春路，上朝吳員開一槍，幸好未擊中，吳未受傷，立即將邱壓制在地，並從身上起出2把改造手槍。

2天前台南才爆發模範警察遭逮毒槍殺，今日北市再度發生類似案件，邱嫌涉嫌朝警方開槍，已由現行犯逮補，壓回警局偵訊中，將釐清犯案動機。

警察槍擊
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