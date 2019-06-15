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經濟解析／港府緩修送中條例 顯示北京為「錢」低頭

靶場驚魂記！女持空氣槍傷人又搶錢 竟為解毒癮

2019-06-15 21:19聯合報 記者王長鼎╱即時報導

林姓女子在新北市民間靶場擔任櫃檯人員及負責收銀機，2年前持靶場內空氣槍企圖監守自盜被發現，先持刀刺傷靶場負責人母親，再破壞門窗得手4000元後逃逸。林女落網供稱為解毒癮才會行竊，新北地院考量林女已與傷者達成和解，日前依業務侵占、殺人未遂及竊盜罪，判處2年徒刑，緩刑3年，可上訴。

判決指出，林姓女子自104年起在新北市林口區一處民間靶場上班，擔任靶場櫃檯人員及負責收銀機，平日都住在靶場宿舍，106年7月初，趁機從收銀機偷拿2萬元，準備溜出靶場時，被老闆鄒姓男子逮個正著，只好乖乖將錢歸還。

林女不甘心第一次行竊只差一點就得手，當晚偷拿靶場一把空氣槍敲破辦公室玻璃門，二度闖入行竊，又被老闆母親宋姓婦人發現，竟持空氣槍敲擊其後腦，反被宋婦搶下空氣槍，林女一怒之下抓起桌上水果刀，猛刺宋婦頭部、後腦、臉部、下巴、耳朵等處，當場血流不止。

老闆鄒姓男子驚聞母親呼救聲，飛奔前來察看，驚見母親受傷連忙送醫救治，幸運救回一命。林女見老闆將人送醫，敲破玻璃門進入靶場辦公室，第三度竊取4000元現金後逃離。

林女落網後供稱，自100年起斷斷續續有施用K他命，當天因覺得心情非常躁鬱，才會起意偷錢欲購買毒品解癮。

新北地院日前依業務侵占罪判處7個月徒刑、殺人未遂罪判處1年6個月徒刑、竊盜判處7個月徒刑，合併應執行2年徒刑，又考量林女有輕度智能障礙，加上對毒品有依賴性，也與被害人達成和解，予以緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，並應於緩刑期間內，完成心理治療12次，且不得施用任何毒品，仍可上訴。

新北市林姓女子為解毒癮，持空氣槍行竊失風，竟持刀刺傷人，新北地院日前依殺人未遂等...
新北市林姓女子為解毒癮，持空氣槍行竊失風，竟持刀刺傷人，新北地院日前依殺人未遂等罪判處2年徒刑。示意圖／Ingimage
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毒品殺人
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