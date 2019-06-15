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移民署海外培力計畫啟航　213「新」子女返鄉交流

2019-06-15 19:22聯合報 記者李隆揆╱即時報導

為鼓勵新住民子女利用假期返鄉時進行家庭生活、語言學習與文化交流，移民署今年擴大辦理「新住民子女海外培力計畫」，並於今天舉行啟航儀式，移民署副署長梁國輝表示，希望獲選者能透過返鄉學習的機會接軌國際，同行的教師與社工也能藉此持續推動跨文化教育，為國際發展及新南向政策育苗。

據了解，本屆活動共有210組隊伍報名，經甄選後有親師組8組24人、社會服務組2組6人、同儕主題組1組3人、家庭組90組180人獲選，總計101組213人成行。

期間包含印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡、韓國、加拿大、美國、英國、荷蘭、馬奇頓及大陸地區等14個國家或地區，獲選者將利用暑期回到新住民家長的母國，進行為期至少14天的生活學習計畫。

如學員羅弘杰因外公在印尼當地經營胡椒園，母親從小在印尼胡椒的飲食環境中成長，從事餐廳外燴工作的爺爺受到弘杰母親的影響，間接認識並運用印尼胡椒作為佐料，胡椒不僅是全家人的愛好，也是連結印尼與台灣兩地文化的象徵，因此羅以「印尼胡椒文化」為主題，希望藉由這次返回印尼的機會親身體驗胡椒種植方法與手工製作胡椒的過程。

目前就讀國立屏東科技大學社會工作系的陳靜華，因其自身學習歷程及多元文化家庭背景而發想此次返鄉計畫，她規劃「親情連結」「文化巡禮」「飲食探秘」「語言交流」及「工作體驗」五大主軸，想藉由與親人間的互動交流，探索泰國與柬埔寨的歷史文化、宗教信仰及飲食生活，進行台、泰與柬三國間的文化交流。

梁國輝說，因婚來台的新住民已超過54萬人，新住民子女則超過41萬人，其所具有的語言及多元文化優勢，是推動台灣朝向國際多元發展的重要助力。移民署將在11月辦理成果發表會，並選出12組成果優選組別，頒發5000元禮券獎勵，也會將成果專輯設置於新住民培力發展資訊網供民眾下載瀏覽，使社會各界對於新住民多元文化有更實質的認識，促進社會族群彼此之間的理解與尊重。

移民署今年擴大辦理「新住民子女海外培力計畫」，並於今天舉行啟航儀式。記者李隆揆／...
移民署今年擴大辦理「新住民子女海外培力計畫」，並於今天舉行啟航儀式。記者李隆揆／翻攝
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移民署副署長梁國輝表示，希望獲選者能透過返鄉學習的機會接軌國際，同行的教師與社工...
移民署副署長梁國輝表示，希望獲選者能透過返鄉學習的機會接軌國際，同行的教師與社工也能藉此持續推動跨文化教育，為國際發展及新南向政策育苗。記者李隆揆／翻攝
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印尼新住民移民署
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