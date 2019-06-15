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拿台灣當擋箭牌 港特首：逃犯條例修法已無急迫

台南殺警案嫌犯罪嫌重大 檢察官向法院聲押

2019-06-15 19:12聯合報 記者邵心杰╱即時報導

警察節前夕，台南市刑事警察大隊偵查佐劉三榮與友人昨天凌晨2時在柳營區山秀練歌場唱歌，遭嫌犯梅文魁槍擊右肩1槍，送醫院急救不治，專案小組成員不到1天在高雄逮人，經台南地檢署檢察官莊士嶔訊後，認他涉犯殺人罪，犯罪嫌重大，所犯為最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，有逃亡及串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

檢察官莊士嶔訊後，認梅嫌涉犯殺人罪，犯罪嫌重大，所犯為最輕本刑為10年以上有期徒...
檢察官莊士嶔訊後，認梅嫌涉犯殺人罪，犯罪嫌重大，所犯為最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，有逃亡及串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。圖／本報資料照
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