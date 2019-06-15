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一條項鍊一張舊照 基隆警助無名女屍歸根

2019-06-15 16:47中央社 基隆15日電

黃姓女子105年失蹤後音訊全無，經基隆市第一警分局組長許耀彬抽絲剝繭，發現一具無名女屍頸部戴著項鍊，將黃女臉書舊照並採集DNA比對，確認就是黃女，讓死者得以落葉歸根。

一名女子4月初打電話到第一警分局，請許耀彬幫忙尋找民國105年2月3日失蹤的53歲姊姊黃姓女子，許耀彬聽完陳述後，回了一句：「我會用心幫妳找姊姊，請放心」，女子語帶哽咽，頻頻道謝。

許耀彬發現黃女失蹤後，在網路社群就沒有瀏覽和訊息紀錄，再比對上百筆無名屍資料，在黃女失蹤當天，基隆市北寧路的海洋大學小艇碼頭堤防旁消波塊內，有釣客尋獲一具無名女屍，無論體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵都與黃女相近。

不過，由於無名女屍長期浸泡海水，毛髮及五官已腐爛無法辨識，但頸部掛著一條「綠色圓孔玉墜白金項鍊」，許耀彬再搜尋黃女臉書歷史照片比對，研判無名女屍很可能就是失蹤長達3年的黃女。

經採集黃女的親屬唾液送法務部法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合，確認無名女屍就是黃女，順利為這具編號「A098無名女屍」正名。

許耀彬並與家屬一同前往「無主墓區」，在雜草堆裡找到編號A098無名墓碑時，家屬淚流滿面，再三向許耀彬鞠躬道謝，表示雖不樂見這樣的結果，但感謝許耀彬的協助，讓親人得以落葉歸根找到回家的路。

失蹤基隆DNA
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