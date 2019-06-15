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影╱萌翻了！台南警察節 「小小警察」可愛爆表演出

2019-06-15 16:35聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

今天是警察節，台南市因發生刑警遭到槍殺，心情沈重，但「慶祝警察節暨五力治安高峰會」今天仍照常在南瀛堂舉行，邀請屬義警（交）、民防、志工、巡守隊及警友會等五力團體共同參與，市長黃偉哲頒發五力幹部派令及感謝狀，並表揚3名模範警察，25名資深警察。

開場表演由新生代舞蹈團表演傳統民俗「藝陣」揭開序幕，首先演出的「八家將」，代表緝拿邪祟之神，象徵維護臺南治安，「天上神明有八家將，地上凡間有南警」；還有宋江陣花鼓陣及十二婆姐等，最後壓軸由20名小小警察帶領演出的5組陣頭齊聚臺上同歡，可愛的演出，讓台下警察紛紛拿出手機拍照錄影，沈重的心情暫時獲得化解。

今天也表揚模範警察3人：玉井分局玉山派出所副所長曾立志，107年間連續破獲社會矚目之南化逆倫強盜殺人案及南化白骨命案，且從警服務達29年，考績年年核列甲等，工作態度積極認真，足為警察表率；學甲分局人事室警員李進菘，103年至107年間承辦採購業務達1,656件，工作態度積極認真；刑事警察大隊科偵隊偵查佐吳忠賢，107年間共同破獲海洛因走私案，起獲海洛因磚達1,240塊，總重470公斤，刑事績效亮眼。

黃偉哲市長為感謝五力團隊平日默默付出，親自表揚688名五力幹部，目前台南市五力團隊有1萬8000名成員，感謝他們共同為治安、交通盡一份心力。

台南市議會議長郭信良也頒發警察節慰問金30萬元，另頒發殺警案偵破慰問金20萬元，由新營偵查隊長葉景星代表接受。

台南市警局慶祝警察節活動，小小警察可愛的表演，帶動現場氣氛。記者吳淑玲／攝影
台南市警局慶祝警察節活動，小小警察可愛的表演，帶動現場氣氛。記者吳淑玲／攝影
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台南市警局慶祝警察節活動，小小警察可愛的表演，帶動現場氣氛。記者吳淑玲／攝影
台南市警局慶祝警察節活動，小小警察可愛的表演，帶動現場氣氛。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（右）向小小警察回禮。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）向小小警察回禮。記者吳淑玲／攝影
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台南市警局慶祝警察節活動，小小警察「童言童語」，逗樂台下的警察大人們。記者吳淑玲...
台南市警局慶祝警察節活動，小小警察「童言童語」，逗樂台下的警察大人們。記者吳淑玲／攝影
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警察黃偉哲
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