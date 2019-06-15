風乾木乃伊也找得到指紋 屏警指紋比對太厲害

2019-06-15 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣警局建置「指紋遠端比對工作站」，採獲的指紋可立即與刑事局資料庫連線比對，爭取辦案時效，目前為止已成功比對出9具無名屍，包括去年在東港分局轄區發現的一具已木乃伊化的屍體，後來也經使用特殊化學試劑柔軟已風乾的手皮，成功比對出死者身分並找到家人，助其入土為安。

屏東因地處偏遠，警察機關在刑案現場採證的指紋，以往均須送至內政部警政署刑事警察局鑑識，拉長破案時程，而目前建置的指紋遠端比對工作站，平均一個指紋最快能在1至2小時內比對鑑定完成，協助鎖定犯嫌身分。

去年底東港警分局接獲民眾通報，在轄區一處廢棄多年的畜殖廠，發現一具上吊屍體，屍體身上沒有證件，而且經長時間風化，已經木乃伊化，完全無法辨識身分。

鑑識人員檢視無名屍雙手，手皮因風化作用，稍受外力就極可能脆碎，難度相當高。相驗法醫小心翼翼取下無名屍的手皮，經過鑑識人員多方嘗試特殊化學試劑處理、多次試驗，最後以碳酸鈉酒精溶液讓脆化的手皮恢復柔軟，再以專業照相法取得清晰的指紋，隨即使用指紋遠端工作站比對，總算確認死者身分，順利通知死者家屬認領屍體辦理後事。

縣警局表示，此特殊案例今年在108年內政部警政署「全國鑑識工作會議」中獲選為提報案例，成為全國警察機關的學習標竿。

屏東縣警察局長葉明潭表示，「指紋遠端工作站」設備成效良好，但礙於指紋資料仍需要事先建檔，警察局多年來大力推動失智老人、身心障礙之兒童及少年等，申請指紋資料建檔，未來當這些對象不慎走失，可以在被發現的當下，透過全國的警察機關迅速藉指紋比對而得知走失者的身分，通知家屬順利接返家。