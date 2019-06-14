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不堪長期被家暴 冰屍案么子曝心聲：不會阻止媽與哥殺父

2019-06-14 20:39聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄前鎮警分局去年9月破獲駭人聽聞的冰屍案。圖／本報資料照片
高雄前鎮警分局去年9月破獲駭人聽聞的冰屍案。圖／本報資料照片
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高雄市前鎮區去年驚聞「冰屍案」，丁姓死者被藏屍冰櫃3個月，其妻子洪婦、丁姓長子一度稱長期不堪丁姓男子家暴，為防禦才誤殺等說詞，直到檢警調查，丁家長子疑似覬覦2百萬元財產才買凶弒父，高雄地檢署偵結依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌起訴丁家長子、洪婦等涉案人。高雄地方法院今傳喚丁家么子出庭作證，他證稱長期受父親家暴，若提前知情應也不會阻止。

事發當時，丁家么子還在就讀國中三年級，他今出庭時表示，全家長期飽受父親施家庭暴力，自己課餘時間在水產壽司店幫忙時，就曾因動作太慢，被父親連環摑巴掌，甚至某日沒吃早餐，還被父親持開山刀抵住胸口。此外，他表示全家幾乎都被父親暴力相向，暴父也曾不堪幼妹哭鬧不願吃飯，重摑年幼妹妹數巴掌，還直說「站起來」，若不服從就打更大力。

丁家么子也還記得，只要父親手頭不寬裕，就會遷怒家人，就算手頭有閒錢，想施展大方帶家人出遊、吃飯，他們為避免父親猛然失控打人，也幾乎能避就避；曾經父親一時興起帶他去遊樂園玩，但可能一時不堪激烈遊樂設施，自己只是一時暈眩想吐，就招來父親一陣打罵，「這樣也要吐」。

丁家么子還說，見過父親對母親施暴，雖曾數次報警，但勸導後都不了了之，甚至警察前腳剛走，父親就會暴怒，變本加厲，繼續暴力相向，直說「丟臉」，導致他後來也不太向外人說，家人之間談論父親暴力一事時，頂多抱怨數句，就想說「算了，忍過去就好了」。

據丁家么子所言，丁姓死者生前長期對家人施暴，還「花天酒地」，將母親在飲料店工作賺得的錢搜刮走，只要有朋友來揪，就帶大把鈔票出門喝酒，曾經一次出去帶4、5萬元，回到家時早已揮霍殆盡，母親為維持家用，只好四處想辦法多賺點生活費，或從父親花剩的零錢中企圖攢錢維持一家生活。

被問及是否曾關心父親音訊全無，丁家么子表示，曾探問母親、大哥，但都說父親負氣離家，他也就不再多問，也不想再關心父親下落，直到聽聞父親過世的消息時，他也直言，「驚訝，但不太傷心」，甚至若他提前知道母親、大哥的殺父計畫，也不見得會出手阻止，「應該會裝作不曉得」。

檢方查出，丁家長子在去年案發前數月曾與洪婦深談，當時洪婦只說「一定要想辦法讓他（指丈夫）從全家人的生活中消失」。同年6月3日深夜時分，丁家長子找來蔡姓、高姓友人討論如何行凶，隔天趁洪女帶小女兒上學時，一行人照計畫到3樓臥房，合力壓制熟睡的丁姓男子，拿棍棒猛毆又持開山刀砍殺，直到丁男沒動靜，丁家長子才從父親身上下來。

丁家么子表示，一家人長期忍受父親施暴，就算母親、大哥下手殺害父親，「我不會怨恨他們，我會原諒」，還說最年幼的妹妹正準備就讀國小，整天都在想媽媽，「很依賴媽媽，希望媽媽快回家」。

高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴丁家長子，另依殺人罪嫌起訴洪婦、高男、蔡男；法官諭令全案擇期開庭。

死者的長子丁泰文涉買凶弒父。記者賴郁薇／翻攝
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丁姓男子遭殺害後，被以棉被裹屍放在營業用冰櫃冷凍3個月。記者賴郁薇／翻攝
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死者的妻子（中）起初謊稱失手殺害丈夫，檢警突破心防，才發現是預謀殺人。記者賴郁薇...
死者的妻子（中）起初謊稱失手殺害丈夫，檢警突破心防，才發現是預謀殺人。記者賴郁薇／翻攝
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殺人家暴警察
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