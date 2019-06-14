醉翁持棒打死碎念妻 辯無意殺妻法官裁押

2019-06-14 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮73歲郭姓男子前天上午酒後不滿妻子碎碎唸，氣得拿起木棍朝妻子一陣亂打，老伴倒在沙發，他發覺頭部大量流血後，先找親友協助送醫，親友到場發現已無生命跡象，連忙報警，郭再致電胞兄，幫忙叫葬儀社友人「送棺材來」；警方昨天將他依殺人罪嫌移送屏東地檢署，檢方認為他的供詞避重就輕，向法院聲押獲准。

70歲潘姓婦人倒在沙發上，當時為何不通報119送救護；郭供稱，當時以為頭部流血的妻子，只是暫時躺著休息，還拿布擦拭血，後來發現妻子許久沒有動靜，於是找親友協助送醫，親友到場驚見潘婦已無生命跡象，連忙報警，他認為已經有人報警，再打給哥哥，請經營葬儀社的友人來家裡處理後事。

郭姓男子在警訊時面露悔意，承認自己是「大男人主義」，酒後情緒一時失控，只是拿木教棍教訓一下碎碎念的老伴，沒想到會鬧出人命，完全沒有殺人的故意，對自己的衝動行為感到後悔，還哽咽說「對不起陪他50年、為我生下2個兒子的老妻」。有鄰居不捨說，潘婦長期活在丈夫的家暴陰影下，相忍為家，沒想到竟是這個結局。