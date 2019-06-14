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躲不開死劫？ 模範警二度返回練歌場才遭搶殺

2019-06-14 16:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市刑警大隊偵查佐劉三榮昨晚8點多與兩名友人相約到住家附近練歌場聚會唱歌，卻在今天凌晨1時許，遭到梅姓男子槍擊身亡，據目擊者指出，劉三榮第一次到練歌場停留約兩個小時，中途一度離開，梅嫌和兩名友人才進入練歌場，劉三榮今天凌晨二度返回練歌場，才發生槍擊案，究竟兩人為何發生衝突，都是警方要釐清的重點。

據了解，劉三榮昨天當選南市刑大考績委員會票選代表的考績委員，與2名友人在昨晚8點多到練歌場聚會唱歌慶祝他當選考績委員，梅嫌和兩名友人也剛好到練歌場，當時有人告知梅嫌說「劉三在裡面，不要進去」，後來劉三榮中途離開，梅嫌和友人才進入練歌場，劉三榮卻在今天凌晨又返回，與梅嫌才碰頭，不久後傳出槍聲，警消趕到時，劉三榮坐在椅子上全身血泊。

據指出，梅嫌（48歲，台南後壁區人）平日混聲色娛樂場所，是地方治安人口，也曾多次被警方傳喚，和死者劉三榮是認識但並無交情，兩人在3年前曾發生鬥毆傷害，但雙方都沒有報案，為何會前後出現在同一家練歌場，又為何起衝突進而發生槍擊，因練歌場內無監視器，都有待釐清。

劉三榮從警一直在外勤及刑大，去年因身體不適，調回刑大預防犯罪科，負責內勤工作，105年獲台南市模範警察警英獎，工作認真，人緣頗佳。

台南刑大偵查佐劉三榮（右）在練歌場遭槍擊身亡。圖／取自劉三榮臉書
台南刑大偵查佐劉三榮（右）在練歌場遭槍擊身亡。圖／取自劉三榮臉書
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台南刑大偵查佐劉三榮在練歌場遭槍擊身亡。記者吳淑玲／翻攝
台南刑大偵查佐劉三榮在練歌場遭槍擊身亡。記者吳淑玲／翻攝
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槍擊警察

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