台籍詐騙犯赴南韓闖空門拿錢 31人遭韓警抓走

2019-06-14 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



我國詐騙集團假冒檢警詐騙南韓人，派車手至被害人住家闖空門取款，目前有31名台籍車手在當地被關押，刑事局與南韓警方交換情資，初估這些車手得手1000萬元，陸續在台查獲7名車手，其中4人被法院裁定羈押。

警方調查，詐騙集團假冒南韓檢警致電當地民眾，謊稱涉及刑案要監管帳戶，因南韓住家普遍設有密碼鎖，要求被害人從銀行領出高額現金，放在家中的冰箱、洗衣機或微波爐，再假藉約談誘使被害人出門，車手趁機按密碼入屋取走現金。

根據南韓警方提供情資，去年起有31名台籍車手在南韓落網，每人至少涉及1件詐騙案，每件得手台幣30至50萬元不等，被害者多為老人。

南韓警方鎖定台籍犯嫌，去年底通報刑事局協查，刑事局國際科第一隊今年4、5月在台行動，拘提、通知車手集團幹部廖姓（30歲）、李姓（28歲）男子及5名車手，其中林姓男子（28歲）從南韓搭機返台在桃園機場落網，行李被搜出韓幣4500萬元（約台幣119萬元）。

犯嫌多坦承犯案，稱每筆贓款抽取百分之5至10，警方清查其中6人曾赴南韓，與在韓被關押的10名車手有關，詢後依詐欺及組織犯罪條例罪嫌移送法辦。

警方查出，詐團透過臉書或LINE，以打工度假名義招募車手赴韓，以闖空門手法取款，避免面交減少曝光機會，車手也不必說韓語。