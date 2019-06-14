台南刑警遭槍擊身亡 檢警完成相驗「有槍傷」將解剖

2019-06-14 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市刑大偵查佐劉三榮今凌晨在柳營一間練歌場遭人槍擊身亡，檢警剛剛在柳營奇美醫院完成相驗，檢方除表示，將安排解剖外，全案將由南檢統一對外發言，對於案情不願多談。