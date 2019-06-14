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赴韓國擔任詐騙車手增 刑事局緝獲7人

2019-06-14 16:01中央社 台北14日電

刑事局今天宣布破獲台籍民眾赴韓國擔任詐騙車手案，手法以假檢警詐騙韓國籍長者，並要求被害人把贓款放在家中冰箱等處，台籍車手再入屋取款。刑事局循線逮捕7人，訊後送辦。

刑事局下午召開破案記者會，國際科一隊隊長張瑋倫表示，近期發現有詐騙集團以打工度假名義，在通訊軟體或臉書等平台設廣告，吸引年輕人赴韓擔任詐騙車手，經統計，從去年起至今，有31人因擔任詐騙車手在韓遭逮捕，年齡均在25歲至30歲。

刑事局掌握相關情資後，向上追查發現，該詐騙集團疑把機房設在中國大陸，並在台招募車手，詐騙手法是假冒韓國籍檢警，且專誆騙韓國籍長者，若被害人上當後，歹徒會以話術要求把贓款放在家中冰箱、洗衣機等處，並支開被害人外出，再由台籍車手搭機赴韓潛入屋內取款。

刑事局日前掌握線索，發現擔任車手集團幹部的台灣籍廖姓男子要求成員赴韓取款，立即至桃園機場埋伏，並順利逮捕林姓男子等5名車手，也查獲車手攜帶的行李箱內有現金4500萬韓元（約新台幣119萬元），之後循線在新北市等處緝獲廖男等2名幹部。

刑事局訊後依詐欺等罪嫌把廖男等7人移送新北地檢署偵辦。

刑事局表示，近期發現，有不少年輕人赴韓國擔任詐騙集團車手，詐騙集團以提供免費食宿、打工為由吸引涉世未深的年輕人加入，再次呼籲從事境外詐欺，不僅會觸犯加重詐欺罪，還可能違反組織犯罪防制條例，建議民眾小心謹慎，別誤入歧途。

詐騙集團車手韓國

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