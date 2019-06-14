北市內湖民宅遭槍擊 警初判債務糾紛追槍手

2019-06-14 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市內湖區發生槍擊案，今天上午11點多，星雲街某民宅遭人開3槍打中1樓大門，犯嫌開槍後逃離，未造成傷亡，當時男屋主外出，他的妻子在家；警方調查，被害人曾投資建設公司，初步研判債務糾紛引起。

警方獲報趕到封鎖現場，撿到3枚彈殼，調閱監視器鎖定1名年約2、30歲男子，他戴鴨舌帽及口罩犯案，正在追查身分。