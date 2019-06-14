內湖民宅遭人開3槍 警：不排除債務糾紛

2019-06-14 13:29 中央社 台北14日電



台北市內湖區一處民宅今天上午11時許發生槍擊案，警方初步調查，有歹徒持槍朝民宅大門開3槍，未造成人員傷亡，不排除可能是債務糾紛引發槍擊案，持續擴大偵辦。

台北市警察局內湖分局上午11時許獲報，星雲街附近一處民宅發生槍擊案，派員到場發現，民宅大門遭人開3槍，歹徒犯案後隨即逃逸，案發時屋內無人，所幸未造成人員傷亡，經初步調查，不排除是債務糾紛引發槍擊案。

警方現已調閱案發地周邊監視器，將持續擴大追緝開槍嫌犯到案。