警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市刑警大偵查佐劉三榮，曾是警方精銳部隊維安特勤隊成員，如今離開特勤隊，忙於偵辦案件而疏於運動，精壯身材日漸走樣，當年的教官為了弟兄身體健康，發起伏地挺身連續22天、22下，劉年前天天在臉書上與弟兄健身，逐步串連各縣市上百名弟兄加入，今天驚傳他遭槍擊身亡，昔日弟兄直呼「這不會是真的吧！」

日前在維安特勤隊成員聚會場合，教官發現身手矯健的弟兄，外調各縣市警局服務後，很多人忙於工作，反而疏於運動，身材粗重起來，大小毛病也跟著上身。因此，教官群古忠明、蒲建光、江志雄、尤俊傑等人發起了伏地挺身連續22天、22下的行動。

如同年前盛時一時的「冰桶挑戰」，一旦被點名之後，要連續做22天，而且每天記錄個人操作(可用任何適合其方式)，盡個人所能的達到22下，或停下來休息再做，也是可以的。因此，劉1年多前經由手機錄影po臉書記錄22天的運動成果。

不論白天或晚上，陰天或晴天，室內或戶外，從市刑大、新營天鵝湖、柳營荷蘭村、綠色隧道或台南億載金城，他都想辦法抽空完成，連與小朋友外出休憩郊遊，也不忘做伏地挺身，甚至做了50下，忘了錄影，只好從頭來過。從中也不難看出他對自我的要求。