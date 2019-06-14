親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

名導演北野武離婚 稱妻「世上最可怕」見面只想談判零用錢

總冠軍G6／勇士湯普森30分受傷報銷 第四節陷入苦戰

警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市刑警大偵查佐劉三榮，曾是警方精銳部隊維安特勤隊成員，如今離開特勤隊，忙於偵辦案件而疏於運動，精壯身材日漸走樣，當年的教官為了弟兄身體健康，發起伏地挺身連續22天、22下，劉年前天天在臉書上與弟兄健身，逐步串連各縣市上百名弟兄加入，今天驚傳他遭槍擊身亡，昔日弟兄直呼「這不會是真的吧！」

日前在維安特勤隊成員聚會場合，教官發現身手矯健的弟兄，外調各縣市警局服務後，很多人忙於工作，反而疏於運動，身材粗重起來，大小毛病也跟著上身。因此，教官群古忠明、蒲建光、江志雄、尤俊傑等人發起了伏地挺身連續22天、22下的行動。

如同年前盛時一時的「冰桶挑戰」，一旦被點名之後，要連續做22天，而且每天記錄個人操作(可用任何適合其方式)，盡個人所能的達到22下，或停下來休息再做，也是可以的。因此，劉1年多前經由手機錄影po臉書記錄22天的運動成果。

不論白天或晚上，陰天或晴天，室內或戶外，從市刑大、新營天鵝湖、柳營荷蘭村、綠色隧道或台南億載金城，他都想辦法抽空完成，連與小朋友外出休憩郊遊，也不忘做伏地挺身，甚至做了50下，忘了錄影，只好從頭來過。從中也不難看出他對自我的要求。

「三榮學長，您將以一名優秀刑警的身分被銘記，請安息」、「到現在還無法相信」，上午他遭槍擊身亡傳出後，他的臉書陸續昔日同袍及學弟妹上網留言。

劉三榮連與小朋友外出休憩郊遊，也不忘做伏地挺身，不難看出自我的要求。記者邵心杰／...
劉三榮連與小朋友外出休憩郊遊，也不忘做伏地挺身，不難看出自我的要求。記者邵心杰／翻攝
分享
劉三榮曾獲台南市模範警察，獲時任台南市長賴清德表揚。記者邵心杰／翻攝
劉三榮曾獲台南市模範警察，獲時任台南市長賴清德表揚。記者邵心杰／翻攝
分享

教官槍擊億載金城

相關新聞

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

2019-06-14 09:30

馬祖首破國際人蛇集團 逮16人

2019-06-14 01:24

糾眾毆民 金門警記大過調烏坵

2019-06-14 00:24

台南驚傳殺警案 黃偉哲：已要求警局全力緝兇

2019-06-14 11:39

台南驚傳殺警案 檢察官親自到場指揮

2019-06-14 11:04

台南小五生遭竹棚壓死 父親質疑搶救時機遭延誤

2019-06-13 15:58

車內濃郁香水味掩不住 好鼻獅警揪出毒品

2019-06-13 15:14

砰！萬華妙齡女下班返家 遭BB彈命中左肩

2019-06-13 15:04

計程車運將拒絕他搭車 被打到顱內出血住加護病房

2019-06-13 14:04

高雄女口角後淋汽油自焚 男遭波及送醫插管中

2019-06-13 12:48

工地監工在自宅種植大麻 他要求減刑法官判4年

2019-06-13 11:58

不滿「碎碎念」要生活費 逆子一刀刺死媽被求重刑

2019-06-13 11:31

小金連爆鬥毆案 員警個人恩怨夥友持鐵棍毆傷民眾

2019-06-13 11:22

員警從警近兩年 值勤舉槍自轟傷重不治

2019-06-13 10:03

彰化員警在派出所寢室舉槍轟頭 送醫不治

2019-06-13 09:22

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

影╱聽聞阿羅哈車禍赴醫院當志工 女學生車禍走了

2019-06-13 17:32

破獲電子煙油非法集團 警方查扣350多款全含尼古丁

2019-06-13 11:57

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

2019-06-14 09:30

婦人暴走狂毆超商女店員 扯髮甩巴掌讓她無力招架

2019-06-13 14:12

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42

怎判斷狐狸精？ 大小S神解析：說出這3個字就是！

2019-06-13 17:32

挾持案平安落幕 徐國勇「下令」：兩位小隊長破格升職

2019-06-13 15:51

好奇李宗瑞迷姦感覺 男竟拿女友「試車」

2019-06-13 16:26

法院外開車撞死妻子和律師 洪當興死刑判決遭撤銷

2019-06-13 15:57

行車糾紛惹禍上身 在大街上演全武行

2019-06-13 18:54

一再出意外…司機看不下去 國道客運血汗班表曝光

2019-06-13 12:55

女學生出門當志工卻遇車禍命危 父淚：老天怎不幫她？

2019-06-13 12:39

熟了就沒戒心！小吃店常客拐老闆娘女兒上床

2019-06-13 17:19

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

嘉義中埔鄉男子被「惡人」砍殺6刀重傷送醫

2019-06-13 22:50

撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18

國3桃園大溪埔頂隧道內 4車擦撞2傷送醫

2019-06-13 19:35

內神通外鬼！監所人員收賄驗車放水 依貪汙罪起訴

2019-06-13 12:03

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

美容SPA店暗藏春色 2女為男客打手槍被活逮

2019-06-13 18:08

影╱桃園持槍挾持9人質 2嫌移送桃檢偵辦遭聲押

2019-06-13 18:12

影╱萌翻了！小小制服警用「舞」力鎮壓麻豆警察分局

2019-06-13 14:51

荷包失血！校內闖紅燈收罰單 學生質疑校方可執法？

2019-06-13 12:15

網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08

桃園挾持案擁8長短槍、138發子彈 宛如小型軍火庫

2019-06-13 14:03

挾持嫌犯拿槍抵警察 要吃便當喝冰沙

2019-06-13 14:21

好辛苦！被蚊子叮5小時 是他從警30年最癢記憶

2019-06-13 23:28

影╱行車飄移引起注意 酒駕男疑逃避警車自撞身亡

2019-06-13 17:27

好貴的空心菜！婦人亂拔 損失2000元

2019-06-13 20:36

挾持人質事件 嫌犯朝警耳邊開槍

2019-06-14 01:39

警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33

「只聽見碰一聲」 左營工地粉刷工人意外墜樓亡

2019-06-13 21:27

身障男雨中推輪椅畫面悲情 員警馳援喜劇收場

2019-06-13 16:05

石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16

「重大案件檢察官不缺席」 桃檢檢察長率隊偵辦挾持案

2019-06-13 12:16

挾持人質主嫌不爽就開轟 小型軍火庫隨身

2019-06-14 01:49

桃園2小隊長談判有功 破格任用巡官

2019-06-13 14:22

台南小五生遭竹棚壓死 父親質疑搶救時機遭延誤

2019-06-13 15:58

貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top