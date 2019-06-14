遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市警局刑大劉姓偵查佐今日凌晨與友人到住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌，遭另桌疑似認識1名男子開槍射擊，送醫急救後不治死亡。劉偵查佐曾獲105年模範警察。

據了解，該處練歌場剛開不久，且為單純唱歌聚會的處所，位在劉員老家附近，死者居住在高雄市三民區，為照顧年邁的父母親，僅輪休才返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，對父母極為孝順，是同仁眼中的孝子，膝下育有3子尚在就學中，劉員於偵三隊服務期間，與同仁共同偵破大小刑案，工作認真積極，近期因身體不適就醫，經醫生診斷罹患肝病後，才從外勤偵三隊請調回內勤業務組。

警方在案發後隨即鎖定嫌犯身分，該名嫌犯為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判嫌犯極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，今日凌晨在練歌場不期而遇，憤而行凶。