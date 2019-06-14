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震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐凌晨中彈慘死

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市警局刑大劉姓偵查佐今日凌晨與友人到住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌，遭另桌疑似認識1名男子開槍射擊，送醫急救後不治死亡。劉偵查佐曾獲105年模範警察

據了解，該處練歌場剛開不久，且為單純唱歌聚會的處所，位在劉員老家附近，死者居住在高雄市三民區，為照顧年邁的父母親，僅輪休才返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，對父母極為孝順，是同仁眼中的孝子，膝下育有3子尚在就學中，劉員於偵三隊服務期間，與同仁共同偵破大小刑案，工作認真積極，近期因身體不適就醫，經醫生診斷罹患肝病後，才從外勤偵三隊請調回內勤業務組。

警方在案發後隨即鎖定嫌犯身分，該名嫌犯為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判嫌犯極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，今日凌晨在練歌場不期而遇，憤而行凶。

市警局長獲知後立即指示成立專案小組追緝兇嫌，另也立即派員前往慰問家屬，全力協助處理同仁身後相關事宜，目前警方已在某汽車旅館查獲與主嫌同行的1男1女，也已鎖定嫌犯的身分，要在最短的時間內將歹徒緝捕歸案，至於嫌犯槍擊劉員的真正原因，目前還在釐清中。    

遭槍擊死亡的劉姓偵查佐（右）曾獲105年模範警察。取自臉書
遭槍擊死亡的劉姓偵查佐（右）曾獲105年模範警察。取自臉書
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警察槍擊

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