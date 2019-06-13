人蛇團經馬祖入台遭逮 偷渡客「未見藍眼淚先掉眼淚」

2019-06-13 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



海巡署日前獲報稱有1橫跨中、台、越3地的國際人蛇集團在台活動，歷經3個多月監控，6月12日於台灣、馬祖2地同步查緝，一舉偵破該人蛇集團，查獲台籍王姓首腦及共犯等20人，及越南籍偷渡犯19人。

海巡署表示，近期馬祖地區發生多起越南人士偷渡入境案件，海巡署配合軍、檢、警、移民署等16個單位共141人成立專案小組，查緝範圍擴及台灣北部6縣市及馬祖4鄉5島，規模是連江地檢署歷年之最，也是首次跨海追緝人蛇集團。

據查緝人員調查，以台籍王嫌為首腦的人蛇集團涉嫌聘雇在台越南人士，利用社群軟體對越南地區招攬想要偷渡來台打工的越籍人士。另結合越南、大陸等地人蛇集團，自今年2月起陸續利用馬祖地理位置及國內航線，以每人約7千美元代價，安排越人先到大陸福建地區集結，再以漁船接駁偷渡到馬祖藏匿。

該集團將偷渡人士接到馬祖後，想趁馬祖「藍眼淚」旅遊旺季之際，讓偷渡客冒用他人身分，轉乘「台馬之星」或「台馬輪」前往台灣本島，當場被埋伏已久的查緝人員當場查獲，其中包含4名要逃亡到大陸的重刑犯及越籍人蛇，還有偷渡客遭逮時佯稱「要來看藍眼淚」，也讓查緝人員頓時無語，認為偷渡客偷渡失敗沒賺到錢，還要先付很多錢，應該是「未見藍眼淚就先掉眼淚」。

據了解，該集團除協助偷渡外，也利用仲介工作進行「一條龍」服務，並從中牟取暴利；為減少損失、確保偷渡費用入帳，還要求偷渡客分段付費，「搭到哪就付到哪」，若遇付不出錢者，就要其工作代償。