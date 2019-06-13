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馬祖破獲台越中國際人蛇集團 逮20人

2019-06-13 20:06中央社 馬祖13日電

連江地檢署監控蒐證3個月，12日在馬祖及台灣同步搜索，偵破橫跨台灣、中國大陸及越南的國際人蛇集團，緝獲王姓首腦、共犯16人及已潛逃到馬祖伺機出境的劉姓重刑犯、越南偷渡客等4人。

馬祖地區近來陸續發生多起越南人士偷渡入境案件，福建連江地方檢察署指揮海洋委員會海巡署偵防分署連江查緝隊成立專案小組偵辦，發現人蛇集團所在地區橫跨馬祖及台灣本島各地。

連江地檢署與台灣台北地方檢察署協同共同指揮偵辦，擴大追查幕後不法人蛇集團，12日共同指揮海巡署偵防分署連江查緝隊、內政部警政署刑事警察局等機關，動員141人，同步搜索台灣北部6縣市及馬祖4鄉5島等處，拘提逮捕20人。

台灣本島緝獲的7名嫌疑人由北檢檢察官訊問後，由海巡署出動「桃園艦」解送到馬祖繼續偵辦。馬祖查獲的4名待潛逃出境偷渡者，其中劉姓嫌疑人因殺人未遂等案件，經法院判應執行有期徒刑9年10月。

經查人蛇集團以聘僱在台越南人士利用社群網站臉書（Facebook）及通訊軟體ZALO等，招攬欲偷渡到台灣打工的越南人，結合越南、中國大陸等地人蛇集團，以越南籍偷渡客每名收取7000美元（約新台幣21萬7000元）、台籍偷渡客每名新台幣40萬元代價，利用馬祖特殊地理位置、由中國大陸及馬祖兩地漁船接駁偷渡到馬祖藏匿，再冒用他人身分證件，轉搭「臺馬之星」或「臺馬輪」，不法利得超過新台幣數百萬元。

馬祖偷渡越南
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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