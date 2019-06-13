台南小五生遭竹棚壓死 父親質疑搶救時機遭延誤

2019-06-13 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市安平區某國小五年級吳姓男童，日前跟學校到安平漁光島戶外教學，疑因大雨跑到竹棚躲雨，突然一陣強風暴雨吹垮重逾100多公斤竹棚，吳被發現時已死亡，家屬無法接受孩子參加戶外教學竟被壓死，檢警今天會同法醫在市立殯葬所解剖大體複驗，父親神情哀戚，質疑學校老師當時搶救孩子的行動遭延誤。

吳父哽咽地說，雖然當時他不在現場，但10日下午3點24分左右，他接到兒子遭壓砸的電話，隨即趕到醫院，兒子還在急救。

吳父表示，據他了解，當時沒下水的兒子有跟老師報備說要到棚架休息，當天下午3點左右，老師召集下水的學生上岸點名時，沒有看到兒子的蹤影，然而，第一時間老師應該馬上到沙灘上的棚架尋找，為何第一時間老師沒有到棚架處去找？最後還是被1名警察找到的。

吳父認為，如老師在第一時間發現兒子不見人影，能馬上到棚架處尋找，或許就能找到遭壓砸不久的兒子，或許兒子被壓傷，但不見得會送命；他質疑老師救人時間有延誤，兒子可能被棚架壓了一段時間，錯失了救命的黃金時期，導致兒子喪命，難以挽回的憾事。是否究責？吳父低調說，不願再說了。