「我警察、我驕傲」 嘉市警察表揚109人

2019-06-13 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



為慶祝108年警察節、表揚模範警察及協勤民力，嘉義市警察局今天舉辦第41屆警察節慶祝大會，由嘉義市長黃敏惠頒獎表揚，慰勉警察維護社會治安所付出的辛勞與貢獻，而從警28年的嘉義市警察局刑警大隊偵四隊小隊長吳文生榮獲全國模範警察，明天將到警政署受獎。

吳文生歷任警員、偵查佐、小隊長等職務，工作上競競業業，其兒子受吳文生影響也擔任警察，吳去年偵破多起毒品、詐欺和槍砲彈藥刀械等重大案件，查獲23人詐欺集團案，成功阻詐6百多萬元，因此獲選全國模範警察。

「我警察，我驕傲。」黃敏惠表示，遠見雜誌日前公布嘉義市警政治安評比為全國第六名，相較去年進步甚多，反映警察在地方用心耕耘締造良好治安成果，讓市民能免於恐懼，更贏得人民的信任與支持，因此身為警察是一件驕傲的事；現在科技犯罪頻傳，但仍要鼓勵同仁秉持著「暴力零容忍」精神持續打擊犯罪，讓市民安居樂業，為所有嘉義市民創造更多福祉。「因為有你，嘉義市才無後顧之憂。」