砰！萬華妙齡女下班返家 遭BB彈命中左肩

2019-06-13 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名林姓女子6月7日晚上下班返家時，在住家附近被類似BB彈的不明物體擊中左肩膀，林女左肩吃痛後驚慌蹲下，附近路人也上前關心，事後報警處理，警方目前正循線調查中。

據了解，林女當晚下班後騎車返家，在萬華區華昌國宅旁將車輛停妥後，行經國宅旁巷弄時，突然聽見一聲巨響，並發現她的左肩被不明物體擊中，當場嚇得她原地蹲下，深怕再次被攻擊，附近民眾見狀上前關心，發現林女左肩有一處傷口。