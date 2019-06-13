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砰！萬華妙齡女下班返家 遭BB彈命中左肩

2019-06-13 15:04聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市一名林姓女子6月7日晚上下班返家時，在住家附近被類似BB彈的不明物體擊中左肩膀，林女左肩吃痛後驚慌蹲下，附近路人也上前關心，事後報警處理，警方目前正循線調查中。

據了解，林女當晚下班後騎車返家，在萬華區華昌國宅旁將車輛停妥後，行經國宅旁巷弄時，突然聽見一聲巨響，並發現她的左肩被不明物體擊中，當場嚇得她原地蹲下，深怕再次被攻擊，附近民眾見狀上前關心，發現林女左肩有一處傷口。

事後林女向警方報案，稱自己被國宅內住戶用瓦斯槍發射BB彈攻擊；警方獲報後清查附近住戶，皆無所獲，目前仍在積極調查當中。

據了解，林女當晚下班後騎車返家，在萬華區華昌國宅旁將車輛停妥後，行經國宅旁巷弄時...
據了解，林女當晚下班後騎車返家，在萬華區華昌國宅旁將車輛停妥後，行經國宅旁巷弄時，突然聽見一聲巨響，並發現她的左肩被不明物體擊中。圖／擷取自Google map
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