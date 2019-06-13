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林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

價值逾億的大麻花 放托運行李闖關被逮

2019-06-13 13:43聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

郭姓旅客1日清晨從美國洛杉磯搭機抵達桃園機場，2個托運行李箱內竟然全部都是大麻花，檢警事前掌握情資，會同海關當場攔下總重37公斤的大麻花，創下桃園機場旅客利用托運行李運毒數量及價值最高的紀錄。

據了解，刑事警察局幹員月前掌握情資，郭姓旅客準備從美國運送大麻花入境台灣轉售牟利，報請檢察官指揮偵辦，1日清晨在桃園機場第2航廈入境區守候，待郭姓旅客通過移民署證照查驗櫃台，立即將他攔下。

稍後檢警專案小組帶領郭姓旅客提領2件托運行李，打開檢查赫然發現放置了66包的2級毒品大麻花，總重37公斤，完全沒有遮蓋掩飾，手法相當大膽。相關人員估算，大麻花在國內毒品市場售價每公斤約300萬元至400萬元，是大麻價格的4至5倍，這批毒品市價超過1億元以上。

據指出，美國及加拿大部分地區大麻已經合法化，過去緝毒單位把北美地區列為運毒低風險地區，在郭姓旅客攜帶巨量大麻花企圖闖關後，相關單位已經提升美加地區入境旅客的查緝標準，在國境線做好毒品把關工作。

不過依照我國的毒品危害防制條例規定，把大麻為第2級毒品，製造、運輸、販賣第2級毒品，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

相關人員納悶，破獲這件重大運輸毒品案有功的刑事警察局，把郭姓旅客及2大箱大麻花帶走後，沒有按照以往慣例發布新聞訊息，自動放棄邀功機會，跟以往的作風完全不一樣，相當弔詭。相關人員認為，如果要追緝幕後販毒網路，事隔近半個月居然也沒有任何收穫，好像這件大案完全不存在。

我國將大麻列為第2級毒品，製造、運輸、販賣第2級毒品，可處無期徒刑或七年以上有期...
我國將大麻列為第2級毒品，製造、運輸、販賣第2級毒品，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。圖為緝毒單位去年11月查獲種植大麻案件，起出嫌犯種植的大麻植株。記者陳嘉寧／攝影
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大麻毒品桃園機場
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