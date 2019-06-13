價值逾億的大麻花 放托運行李闖關被逮

2019-06-13 13:43 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



郭姓旅客1日清晨從美國洛杉磯搭機抵達桃園機場，2個托運行李箱內竟然全部都是大麻花，檢警事前掌握情資，會同海關當場攔下總重37公斤的大麻花，創下桃園機場旅客利用托運行李運毒數量及價值最高的紀錄。

據了解，刑事警察局幹員月前掌握情資，郭姓旅客準備從美國運送大麻花入境台灣轉售牟利，報請檢察官指揮偵辦，1日清晨在桃園機場第2航廈入境區守候，待郭姓旅客通過移民署證照查驗櫃台，立即將他攔下。

稍後檢警專案小組帶領郭姓旅客提領2件托運行李，打開檢查赫然發現放置了66包的2級毒品大麻花，總重37公斤，完全沒有遮蓋掩飾，手法相當大膽。相關人員估算，大麻花在國內毒品市場售價每公斤約300萬元至400萬元，是大麻價格的4至5倍，這批毒品市價超過1億元以上。

據指出，美國及加拿大部分地區大麻已經合法化，過去緝毒單位把北美地區列為運毒低風險地區，在郭姓旅客攜帶巨量大麻花企圖闖關後，相關單位已經提升美加地區入境旅客的查緝標準，在國境線做好毒品把關工作。

不過依照我國的毒品危害防制條例規定，把大麻為第2級毒品，製造、運輸、販賣第2級毒品，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。