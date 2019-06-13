親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
阿羅哈國道車禍
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不具文資價值？教授發文 揭審議會的黑暗面

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

黃祺瑋破獲洗錢機房 獲選全國模範警察

2019-06-13 14:03中央社 台北13日電

警察節前夕，刑事局今天表揚4名模範警察人員，其中，偵查正黃祺瑋透過垃圾袋內的金融卡和U盾物品，進而破獲位於桃園的跨境轉帳洗錢機房，優異表現獲選為全國模範警察。

刑事局今天舉行警察節慶祝大會，由局長黃明昭親自主持，除針對陞職及初任警察官人員公開授階外，也親自頒獎、表揚當選模範警察人員，獲獎者包括黃祺瑋、張基銘、偵查員劉鎧銘和等警務佐王昌暉4人，均對刑事偵防工作均有特殊貢獻。

獲選為全國模範警察的黃祺瑋，為中央警察大學74期畢業，他去年5月下旬辦理一名台南市停車場收費員撿拾到裝有丟棄中國大陸金融卡、U盾和手機等物的垃圾袋案件時，立即研判此應為轉帳洗錢機房所使用，經調閱監視器和通聯分析，查知其位置在桃園市楊梅區，進而逮捕涉案賴嫌等10人，洗錢金額逾新台幣11億元。

另，偵查第九大隊偵查員劉鎧銘去年11月偵破以蔡嫌為首等21人詐欺收簿手、車手集團案，從基層收簿手、車手起案，四層溯源，被害人逾50件，獲選為刑事局模範警察。

國際刑警科偵查正張基銘去年辦理警政署拜訪馬來西亞高層警政交流，充分展現國家尊嚴，厚植警政高層情誼，促進兩國執法合作，績效卓著；警務佐王昌暉從警以來考績多列甲等，且工作勤奮、積極。兩人也同樣獲選刑事局模範警察。

警務正陳穩中、技士歐陽泰儒、劉純興等3人於鑑驗工作領域貢獻傑出，獲選為該局刑事鑑識楷模；以及包括隊長黃文圳等12人也獲頒各級別資深績優警察獎章。

黃明昭致詞表示，警察節前夕，感謝同仁這一年來辛勞付出，也對傑出表現者予以嘉許，針對當前治安重點工作「反毒、打詐、掃黑、肅槍」表現都有目共睹，未來科技犯罪是重點項目，需不斷精進。

他提到，由於明年適逢總統大選，除積極查察賄選外，刑事局也成立專責查緝小組，加強查處爭議訊息及監控網路號召群眾等相關作為，落實情蒐及情資布建，盼徹底淨化選風，維護社會安寧。

警察洗錢
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

價值逾億的大麻花 放托運行李闖關被逮

2019-06-13 13:43

高雄女口角後淋汽油自焚 男遭波及送醫插管中

2019-06-13 12:48

找錯目標？桃園歹徒長短槍與警對峙前曾在中壢開槍

2019-06-13 12:42

工地監工在自宅種植大麻 他要求減刑法官判4年

2019-06-13 11:58

不滿「碎碎念」要生活費 逆子一刀刺死媽被求重刑

2019-06-13 11:31

員警從警近兩年 值勤舉槍自轟傷重不治

2019-06-13 10:03

彰化員警在派出所寢室舉槍轟頭 送醫不治

2019-06-13 09:22

中信基金會：吸毒死亡人數降 反毒見成效

2019-06-13 00:18

酒後失控 男持棍打死妻

2019-06-12 23:31

連日爆打群架 侯友宜：要在短時間逮人

2019-06-12 23:15

通緝犯借用雙胞胎身分以為瞞天過海 仍遭鷹眼警識破

2019-06-12 22:09

加籍男子顏伯萊分屍命案 主嫌被控聽聞死訊仍裝傻

2019-06-12 21:16

永和分屍案審理庭 班特承認參與分屍與棄屍

2019-06-12 21:06

侯友宜怒拔分局長 老同學葉毓蘭提醒他別再做這件事

2019-06-12 18:49

影／鬥毆一樁又一樁 侯友宜怒拔淡水分局長：他不配

2019-06-12 18:05

士林夜市糾紛 角頭持刀揮砍新北山會大哥殺人未遂起訴

2019-06-12 17:25

感情糾紛勒斃女友 男子殺人罪遭起訴

2019-06-12 16:15

板農攔詐5人組 助警年擋百萬元

2019-06-12 14:38

差20歲姐弟戀命案 19歲男不滿女友睡男人家失控殺人

2019-06-12 14:11

買消夜卻進醫院！3車包圍堵人 男遭數十惡煞亂棒痛毆

2019-06-12 14:11

屏東7旬婦人陳屍家中 丈夫稱酒後口角持木棒打死太太

2019-06-12 13:28

男子不滿小黃擋去路 大街上亮菜刀恐嚇

2019-06-12 12:21

影／為友人9萬元債務 男持刀砍人公親變事主

2019-06-12 11:54

再提北農案 韓國瑜：炒冷飯沒意思

2019-06-12 11:52

韓國瑜菜蟲案 北檢重申：查無不法早已簽結

2019-06-12 11:51

韓國瑜陷入背信風暴 柯文哲酸北檢：反應比恐龍慢

2019-06-12 10:53

週刊爆韓國瑜北農案背信恐不利 北檢：與事實有出入

2019-06-12 10:51

影／再提拔官事件 侯友宜重砲轟：陳良德不配當分局長

2019-06-12 10:33

蘭嶼跨國運毒案 2線2星涉毒警遭解職 聲押禁見獲准

2019-06-12 09:41

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

不斷更新／桃園挾持人質案 歹徒深夜棄械投降 釋放全部人質

2019-06-13 00:20

影／單車教練指導開房間？國中女生遭誘姦近百次

2019-06-12 19:19

海邊偷拍性感比基尼辣妹 不料女友全看在眼裡

2019-06-12 16:33

桃園槍擊案2嫌駁火一度挾持9人質 警剛帶出2女及1槍枝

2019-06-12 22:01

新北五股越堤道汽車暴衝撞10台機車 多名騎士送醫

2019-06-13 09:39

員警從警近兩年 值勤舉槍自轟傷重不治

2019-06-13 10:03

侯友宜怒拔分局長 老同學葉毓蘭提醒他別再做這件事

2019-06-12 18:49

桃園持槍挾持案 警政署長馳赴現場坐鎮

2019-06-12 21:44

桃園驚傳持槍挾持人質 警封道PO文籲民眾繞行

2019-06-12 21:17

桃園警匪對峙 一度挾持9人質 棄械投降

2019-06-12 23:57

「比當警察還累」 退休警改做這行 夫妻半夜愛找他

2019-06-13 09:00

「請國人為警察表現喝采」 挾持案和平落幕鄭文燦感動

2019-06-13 00:33

獨／桃園挾持人質案 嫌犯叫媽來、跟警要防彈背心

2019-06-13 09:12

用漢光演習加菜金請客吃飯 前花防部少將遭判4年半

2019-06-12 18:07

桃園警匪槍擊駁火落幕 人質全部獲釋

2019-06-12 23:16

桃園市挾持人質駁火 主嫌涉賓館開槍警方追捕

2019-06-12 21:47

破獲電子煙油非法集團 警方查扣350多款全含尼右丁

2019-06-13 11:57

桃園持槍挾持案 2小隊長談判有功將「破格任用」

2019-06-13 10:15

影／台中行車糾紛火爆男當街猛K頭砸車被法辦

2019-06-12 21:48

桃園晚間歹徒持槍挾持 今晨有內壢工廠遭連開11槍掃射

2019-06-12 23:03

警界美模男！ 20多名志工媽媽台中包車來嘉義看他

2019-06-13 10:58

家族八卦！副機長赴桃園受訓 妻卻與姐夫爆不倫

2019-06-12 17:59

挾持案主嫌性情焦躁 警方：他一度什麼條件都不接受

2019-06-12 23:52

桃園持槍挾持案 疑警追捕幫派份子臨時逃入車行

2019-06-12 21:36

桃園挾持人質案和平落幕 陳家欽：部署嚴密、策略成功

2019-06-13 00:27

小金連爆鬥毆案 員警個人恩怨夥友持鐵棍毆傷民眾

2019-06-13 11:22

酒醉老翁亂棒打死碎念妻 未報警先叩兄「叫葬儀社」

2019-06-12 17:27

男騎士見她貌美起色心 等紅燈「掏寶」公然猥褻

2019-06-13 07:36

媽媽撿骨灰甕拿來裝醬菜 女兒無奈：還撿過充氣娃娃

2019-06-12 15:13

彰化員警在派出所寢室舉槍轟頭 送醫不治

2019-06-13 09:22

挾持案落幕鄭文燦讚警專業冷靜 人質才能全部平安

2019-06-12 23:59

影／深夜遇火警難逃 勇敢媽抱5月嬰躲陽台被誇「正確」

2019-06-13 10:47

桃園持槍挾持落幕 警方護送最後6名人質離開

2019-06-13 00:29

塔羅牌解讀師外出買晚餐 蠟燭燒玻璃釀火災

2019-06-12 18:23

高志鵬判4年半服刑5個月 獲准到外役監服刑

2019-06-12 16:46

桃園持挾持案 嫌犯曾持槍抵著小隊長的頭不肯就範

2019-06-13 09:39

侯友宜：新北市沒有軟弱的警察

2019-06-13 09:47

影／鬥毆一樁又一樁 侯友宜怒拔淡水分局長：他不配

2019-06-12 18:05

阿羅哈事故後 客運工會：政府勿再壓漲票價

2019-06-12 23:53

一再出意外…司機看不下去 國道客運血汗班表曝光

2019-06-13 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top