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不滿「碎碎念」要生活費 逆子一刀刺死媽被求重刑

2019-06-13 11:31聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

46歲的陳姓男子4月間酒後，不滿媽媽孫婦當著友人面前「碎碎念」他亂花錢、未按時給生活費，涉嫌一刀刺死媽媽，酒測值達0.92毫克，一度爛醉到無法應訊，酒醒後抱著阿嬤痛哭，檢察官以他手段兇殘，今天依殺害直系血親罪將他起訴，並請法官從重量刑。 檢察官審酌，陳男與媽媽孫婦長間間確有財物與親情糾葛爭議存在，感情未見融洽，但他僅因媽媽再度抱怨生活費的問題，萌生殺人犯意，以兇殘手段將含辛茹苦將他帶大的媽媽，予以「一刀斃命」慘死在他面前。

陳男犯後仍冷靜以對，並將過錯悉數推往酒醉酩酊致行為失控，天理難容，犯後僅稱願以死相抵負責，然毫無彌補其他在世親屬悲痛之悔意，因此請法官從重量刑，以昭公允。

起訴書指出，陳男是孫婦的長子，雙方長年因財務與相處問題，感情不睦，4月13日孫婦在花蓮縣的鄰居何男居中安排下，由何男駕車搭載孫婦、以及孫婦的前婆婆鄭婦等人，前往陳男位於台中市太平區任職的公司宿舍，以促成其母子相聚。

同日上午，孫婦等人抵達後，即與兒子陳男、陳的張姓女友、以及友人「阿豪」前往梧棲區海產店內用餐飲酒，再到KTV續攤歡唱飲酒，晚間再回到太平區的公司宿舍。

當晚，陳男與媽媽再度因生活費問題起口角，他自客廳茶几抽屜內取出長刃水果刀，欲朝媽媽刺去，友人「阿豪」上前奪刀制止，手部遭割創血流不止，陳即以反手握刀柄、刀刃朝下的方式，自媽媽背部猛刺一刀，刀刃插入後未拔出。

陳男即叫在外休息的何男報警處理，然於救護車到場前，孫婦因右後胸壁穿刺傷，引起氣血胸、及流血過多而死亡，經警當場逮捕陳男。

陳男不滿媽媽孫婦「碎碎念」、抱怨未按時給生活費，涉嫌一刀刺死媽媽，檢察官以他手段...
陳男不滿媽媽孫婦「碎碎念」、抱怨未按時給生活費，涉嫌一刀刺死媽媽，檢察官以他手段兇殘，今天依殺害直系血親罪將他起訴，並請法官從重量刑。 圖／本報資料照
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