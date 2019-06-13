小金連爆鬥毆案 員警個人恩怨夥友持鐵棍毆傷民眾

2019-06-13 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



純樸的小金門接連傳出鬥毆事件，震驚全島。

金門縣保安警察隊洪姓警員與同為烈嶼鄉的林姓民眾有嫌隙，竟夥同友人持鐵棍毆傷林男，遭警方依傷害罪嫌移送檢方偵辦，金門縣警局今火速做出懲處「記1大過調地服務」。林男日前在九宮碼頭又被打成重傷住院，目前人還在加護病房，外界懷疑可能與洪姓員警有關，但警方表示，尚無具體事證證明與洪有關，將持續調查。

金門縣警局上午表示，洪姓警員與被害人林男雙方素有嫌隙，洪男為洩憤在上月29日凌晨1時，竟夥同友人持預謀的防狼噴霧劑及鐵棍毆傷林民，造成林民身體多處撕裂傷，林男於隔日向本局金城分局提出傷害告訴，警方依法受理，經詢問洪男，洪男坦承不諱，全案已依傷害罪嫌，將洪男移請金門地檢署偵辦。

無獨有偶，6月11日晚上8點多在烈嶼鄉九宮碼頭又發生鬥毆事件，被害人林男又再度遭人痛歐，現場槍聲大響。警方表示，林男目前人還在加護病房，傷勢嚴重，尚未脫離險境；至於現場是否有槍隻？警方澄清，不是真槍或改造槍，是不屬於列管的鎮暴槍。