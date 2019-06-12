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桃園晚間歹徒持槍挾持 今晨有內壢工廠遭連開11槍掃射

2019-06-12 23:03聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園內壢1工廠今天凌晨遭人莫明連開11槍，所幸當時工人均下班，只留下一樓滿地玻璃，直到早上員工上班才發現工廠被亂槍掃射；無獨有偶，今晚2名男子在市議會旁拒捕，持槍挾持闖入車行挾持人質與警對峙，這兩起案件是否有關聯，警還在組專案小組調查。

警方獲報中壢區志廣路某工廠，今天凌晨3時許，被人連開11槍洩恨，因當時工廠休息，直到白天員工才發現，1樓玻璃窗碎裂、留有彈痕。警方專案小組獲報，初步了解與尋仇、私人恩怨有關聯。

挾持人質
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