桃園晚間歹徒持槍挾持 今晨有內壢工廠遭連開11槍掃射

相關新聞
通緝犯借用雙胞胎身分以為瞞天過海 仍遭鷹眼警識破2019-06-12 22:09
加籍男子顏伯萊分屍命案 主嫌被控聽聞死訊仍裝傻2019-06-12 21:16
永和分屍案審理庭 班特承認參與分屍與棄屍2019-06-12 21:06
侯友宜怒拔分局長 老同學葉毓蘭提醒他別再做這件事2019-06-12 18:49
影／鬥毆一樁又一樁 侯友宜怒拔淡水分局長：他不配2019-06-12 18:05
士林夜市糾紛 角頭持刀揮砍新北山會大哥殺人未遂起訴2019-06-12 17:25
感情糾紛勒斃女友 男子殺人罪遭起訴2019-06-12 16:15
板農攔詐5人組 助警年擋百萬元2019-06-12 14:38
差20歲姐弟戀命案 19歲男不滿女友睡男人家失控殺人2019-06-12 14:11
買消夜卻進醫院！3車包圍堵人 男遭數十惡煞亂棒痛毆2019-06-12 14:11
屏東7旬婦人陳屍家中 丈夫稱酒後口角持木棒打死太太2019-06-12 13:28
男子不滿小黃擋去路 大街上亮菜刀恐嚇2019-06-12 12:21
影／為友人9萬元債務 男持刀砍人公親變事主2019-06-12 11:54
再提北農案 韓國瑜：炒冷飯沒意思2019-06-12 11:52
韓國瑜菜蟲案 北檢重申：查無不法早已簽結2019-06-12 11:51
韓國瑜陷入背信風暴 柯文哲酸北檢：反應比恐龍慢2019-06-12 10:53
週刊爆韓國瑜北農案背信恐不利 北檢：與事實有出入2019-06-12 10:51
影／再提拔官事件 侯友宜重砲轟：陳良德不配當分局長2019-06-12 10:33
蘭嶼跨國運毒案 2線2星涉毒警遭解職 聲押禁見獲准2019-06-12 09:41
台東警官走私毒品 前警察局長等3人記過2019-06-12 02:23
檢警赴中沙海域 航行30小時 查獲507公斤K毒2019-06-12 01:08
去年，中山分局警集體包庇酒店 柯文哲撤換分局長2019-06-12 00:52
淡水連續爆發群眾鬥毆 侯友宜怒拔分局長2019-06-12 00:06
分局長遭撤換 淡水警分局反而有人鬆了一口氣2019-06-11 21:31
暗夜槍傷3人 檢方聲請羈押開槍男子法院裁准2019-06-11 21:22
侯友宜闖警局周會報飆罵 警局長愧嘆再有引咎辭職2019-06-11 21:11
台東警官涉販毒 前任局長記過2分局長調職2019-06-11 19:41
影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利2019-05-18 11:59
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
不斷更新／桃議會旁槍擊案歹徒釋放7人質 挾持案可望落幕2019-06-12 23:06
影／再提拔官事件 侯友宜重砲轟：陳良德不配當分局長2019-06-12 10:33
安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡2019-06-12 09:12
國1三義段再傳3輛大小車事故 1無呼心跳2輕傷2019-06-11 23:55
阿羅哈翻覆！19歲女志工為救人發生車禍 與死神拔河2019-06-12 13:52
週刊爆韓國瑜北農案背信恐不利 北檢：與事實有出入2019-06-12 10:51
小碎冰換小碎辣… 鹹酥雞店員一招報復飲料店店長2019-06-12 10:42
海邊偷拍性感比基尼辣妹 不料女友全看在眼裡2019-06-12 16:33
網紅「老濕姬」米砂感情糾紛 挨告妨害名譽判刑2019-06-12 13:36
國道3號後龍大山南下路段事故 交通一度受阻2019-06-12 08:14
桃園槍擊案2嫌駁火一度挾持9人質 警剛帶出2女及1槍枝2019-06-12 22:01
台南後壁深夜工廠大火延燒6小時 打火弟兄累癱2019-06-12 08:28
桃園持槍挾持案 警政署長馳赴現場坐鎮2019-06-12 21:44
桃園驚傳持槍挾持人質 警封道PO文籲民眾繞行2019-06-12 21:17
侯友宜怒拔分局長 老同學葉毓蘭提醒他別再做這件事2019-06-12 18:49
與男友吵架獨自外出 她遭狼性侵還被毒打2019-06-12 07:44
購屋38坪變33坪 地政事務所測量出包判國賠百萬2019-06-11 18:30
影／單車教練指導開房間？國中女生遭誘姦近百次2019-06-12 19:19
淡水連續爆發群眾鬥毆 侯友宜怒拔分局長2019-06-12 00:06
賓士車大剌剌佔據賣場門口 車主笑回：私人地沒關係2019-06-12 12:26
台南國小海邊戶外教學學生意外死亡 學校：不忍苛責老師2019-06-12 11:54
用漢光演習加菜金請客吃飯 前花防部少將遭判4年半2019-06-12 18:07
影／老家燒毀 老婦及時逃出憂傷老照片等回憶全沒了2019-06-12 10:20
韓國瑜陷入背信風暴 柯文哲酸北檢：反應比恐龍慢2019-06-12 10:53
國1三義段轎車客運連環撞 造成1死2傷2019-06-12 00:35
國小男童被竹棚壓死 祖母：孫子失救才會死2019-06-12 14:03
桃園市挾持人質駁火 主嫌涉賓館開槍警方追捕2019-06-12 21:47
隔著圍籬甩竿 偷魚賊釣走大頭鰱2019-06-12 14:06
影／白色賓士自撞74快速道路 警消到場 駕駛卻不見了2019-06-12 11:20
偵查不公開辦法6月15日上路 他指「新東廠」正式掛牌成立2019-06-12 11:49
家族八卦！副機長赴桃園受訓 妻卻與姐夫爆不倫2019-06-12 17:59
桃園持槍挾持案 疑警追捕幫派份子臨時逃入車行2019-06-12 21:36
重機占機車停等區挨罰900元 騎士：汽車別再逼我們了2019-06-12 12:23
台東警官走私毒品 前警察局長等3人記過2019-06-12 02:23
蘭嶼跨國運毒案 2線2星涉毒警遭解職 聲押禁見獲准2019-06-12 09:41
19歲騎士撞分隔島飛對向 慘遭輾爆頭慘死2019-06-12 09:06
差20歲姐弟戀命案 19歲男不滿女友睡男人家失控殺人2019-06-12 14:11
媽媽撿骨灰甕拿來裝醬菜 女兒無奈：還撿過充氣娃娃2019-06-12 15:13
高志鵬判4年半服刑5個月 獲准到外役監服刑2019-06-12 16:46
安平男童被重逾一百多公斤竹棚壓住 不幸窒息死亡2019-06-12 11:57
留言