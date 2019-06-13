陸作家余杰來台演講遭毆 警方鎖定對象偵辦

2019-06-13 02:34 中央社 台中12日電



流亡美國的中國作家余杰昨天到台中演講時，疑因討論同婚議題時，引發台下聽眾不滿上前施暴攻擊，余杰今天到警局向施暴者提告，警方調查相關資料後鎖定對象將依傷害罪嫌偵辦。

余杰西元1973年出生於四川成都，祖籍蒙古，在中國大陸時便積極著書參與人權活動與爭取宗教自由。他在2012年流亡美國，目前定期往返台美之間進行學術訪問，研究民主化與宗教自由議題。

台灣人權文化協會昨天邀請余杰、前台中縣長廖永來與作家宋澤萊，到位於台中市的人本教育基金會中部辦公室座談。

余杰在臉書（Facebook）發文表示，他昨晚發表演講談到同性婚姻議題後，隨即受到一名人士的暴力攻擊，「這是我八年前在中國遭受國家暴力酷刑折磨之後，第一次遭遇個人暴力攻擊。」為了讓演講持續下去，主辦方將暴力攻擊者勸離現場，也沒有報警處理。

余杰今天下午1時獨自前往派出所報案，警方表示，余杰當時在台上演講，突然1名男子自台下衝出，朝他胸部毆打，主辦單位立即架開2人，男子事後直接離開。余杰前往醫院驗傷，決定提告傷害，警方調查相關資料鎖定對象，將依傷害罪嫌偵辦。

余杰接受中央社記者電訪時表示，他就醫檢查發現胸部挫傷，彎腰都會感到疼痛，手臂也有擦傷，因此決定驗傷提告，在台灣這個民主社會，居然會發生這樣的事情讓他很震驚，而且是在公共場合，遭到暴力毆打。

他說，當時的演講講題聚焦美國與台灣的關係，並不是以同婚為主題進行評論，只是提到同婚在美國也是爭論的問題，他主張不同意同婚的人，言論自由也應該得到保障，完全沒有涉及到台灣的同婚議題。

余杰說，他對同婚有不同的看法，也不覺得自己是反同人士，也未參加過相關活動、撰寫評論，這不是他特別關心的議題，沒有想到他如此溫和的看法，居然會遭受到暴力對待。

台灣人權文化協會理事黃天賜受訪表示，事發當時余杰正討論同志議題，台下有聽眾感到不滿上前理論，混亂中余杰遭到對方毆打，工作人員立即將雙方拉開，並將施暴者勸離，有不同意見應理性討論，他譴責暴力行為。